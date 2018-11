Serverportfolio HPE krijgt update met voorspellende analytics

HPE gaat zijn cloudgebaseerde HPE Infosight-oplossing voor het leveren van voorspellende analyses en daarop gebaseerde aanbevelingen toevoegen aan zijn ProLiant-servers, Apollo-systemen en de Synergy compute-modules. Hiermee kunnen eindgebruikers straks nog beter het beheer van hun infrastructuur monitoren en daarbij potentiële problemen identificeren en bruikbare inzichten leveren.

Bedrijven moeten tegenwoordig steeds vaker in realtime toegang tot hun data hebben. Duidelijke overzichten en analyses zijn hierbij natuurlijk van groot belang. Zo kunnen bedrijven sneller werken en daarmee onnodige vertraging voorkomen.

De Amerikaanse leverancier heeft hiervoor zijn cloudgebaseerde Insight-product op de markt gebracht. Deze oplossing moet er onder meer voor zorgen dat de infrastructuur van de zakelijke eindgebruikers zichzelf automatisch in de gaten gaat houden, daardoor slimmer wordt en dus makkelijker noodzakelijke veranderingen voor de optimalisatie van deze netwerken kan aangeven, al dan niet op basis van eigen aanbevelingen. HPE Insight was al beschikbaar voor storage-klanten van de leverancier, maar wordt nu ook beschikbaar gesteld voor eindgebruikers van de ProLiant-serverfamilie, de Apollo-systemen en Synergy-serverfamilies.

Concrete verbeteringen voor HPE-servers

Concreet krijgen beheerders voor hun HPE-servers, -systemen en compute-modules met de oplossing via een dashboard een geconsolideerd overzicht van de huidige toestand en status van de serverinfrastructuur, zoals systeeminformatie, servergarantie en ondersteuningsrechten. De oplossing combineert daarnaast kunstmatige intelligentie (AI)-toepassingen met het Active Health System (AHS) en de Integrated Lights Out (iLO)-technologie van de leverancier voor proactieve monitoring en servermanagement. Hierdoor worden uiteindelijk de algehele prestaties verbeterd en kritieke problemen voorkomen.

Door bij het monitoren van de servers voorspellende analytics te gebruiken, biedt HPE InfoSight tevens inzicht in defecten bij specifieke onderdelen. Op deze manier kunnen beheerders de nodige onderhoudsverzoeken voor vervanging alvast indienen om downtime te voorkomen. Bovendien waarschuwen de voorspellende analytics over serverbeveiliging, onder andere in geval van frauduleuze inlogpogingen of het beschermen van servers tegen kostbare serverbedreigingen

Tot slot biedt de nu naar onder andere servers uitgebreide toepassing eindgebruikers aanbevelingen op basis van patronen of tekenen van afwijkingen om performance knelpunten op servers te voorkomen.

Combinatie OneView en beschikbaarheid

Wanneer HPE Insights wordt gecombineerd met HPE OneView, wordt de on premise-ervaring vereenvoudigd. Met deze combinatie kunnen gebruikers onder meer beschikken over compute lifecycle management en infrastructuurimplementatie op basis van templates. Dit leidt dan weer tot een software-defined infrastructuur waarmee infrastructuren weer sneller kunnen worden uitgerold, de lifecycle-werkzaamheden worden vereenvoudigd en de productiviteit op zijn beurt ook weer wordt verbeterd.

HPE InfoSight is vanaf januari 2019 wereldwijd beschikbaar op HPE ProLiant servers, HPE Synergy compute-modules en HPE Apollo-systemen.