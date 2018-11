Huawei test Europees 5G-netwerk in Londen

Op het Global Mobile Broadband Forum in Londen test Huawei het grootste 5G-testnetwerk van Europa. Dankzij meerdere masten demonstreert Huawei de naadloze overgang van 5G-connectiviteit. Tegelijk roept het op aan overheden om beter samen te werken.

Terwijl in de VS, Korea en andere markten 5G mondjesmaat wordt uitgerold, hebben we in Europa nog werk voor de boeg. Dat was ook de boodschap van Ken Hu, Rotating Chairman bij Huawei op het Global Mobile Broadband Forum in Londen. Het bedrijf leverde afgelopen jaar al 10.000 5G-base stations uit die op een 5G-netwerk kunnen connecteren om thuis of op kantoor van breedband mobiel internet gebruik te maken.

Hu benadrukt dat het belangrijk is dat overheden het proces accelereren en het 5G-spectrum te harmoniseren. Bij voorkeur aan een lagere kost dan 4G. “Overheden moeten publieke resources vrijmaken voor site deployment. Ze moeten hun infrastructuur delen zoals daken en lichtpalen. Hiermee kunnen ze de kosten voor de providers naar beneden halen en tegelijk nieuwe inkomsten genereren voor openbare voorzieningen.”

Live 5G-demo

Tijdens het forum kreeg Techzine ook een 5G-demo in een rijdende bus tussen drie 5G-installaties. Je kon op een digitale scherm de maximale internetsnelheid zien en hoe het signaal naadloos van mast naar mast wordt overgenomen. De gemiddelde downloadsnelheid lag op 1,30 Gbps met een pieksnelheid van 2,27 Gbps.

Één van de 5G-masten maakte ook gebruik van mmWave om extreem hoge snelheden over een korte afstand te registeren. Hier zagen we kort een piek van 9,90 Gbps, maar het signaal was te kort om relevant te zijn. 5G via mmWave vraagt veel meer antennes omdat het op de 28 GHz frequentie opereert. De ander 5G-antennes in de test gebruikten de 3,7 GHz-band.

Hu gelooft dat 5G essentieel wordt voor de samenleving. Daarom werkt Huawei aan 5G-netwerken die sterker, eenvoudiger, intelligenter en veiliger zijn. Wanneer we de eerste commerciële 5G-netwerken in Europa mogen verwachten, is voorlopig koffiedik kijken.

