Windows Server 2019 krijgt eerste 19H1 Insider Preview

Net voordat Thanksgiving toeslaat in de VS lanceert Microsoft heel stilletjes een nieuwe Windows Server 2019 Preview build. Het is de eerste Insider Preview voor de volgende grote update in de eerste jaarhelft van 2019 (19H1).

Windows Server 2019 volgt dezelfde updatecyclus als Windows 10: tweemaal per jaar, één keer in het voorjaar en één keer in het najaar. De eerste Insider Preview-builds van Windows 10 zijn al een tijdje beschikbaar onder codenaam Redstone 6. Nu komt ook Windows Server 2019 aan bod.

De blog van Microsoft die de nieuwe download begeleidt is behoorlijk summier in zijn uitleg. Symbolen zijn voortaan beschikbaar op de publieke symboolserver. Gelijkaardige Windows Server container images zullen beschikbaar zijn via Docker Hub.

Activatiesleutels voor preview releases zijn nog niet beschikbaar voor Server Core operating systems van de Semi-Annual Channel (SAC). Je mag de actievatiesleutel overslaan tijdens de installatie. Daarna geniet je van een volledig functionele build om mee aan de slag te gaan. Microsoft zal in toekomstige builds activatiesleutels voorzien.

SAC en LTSC

Windows Server 19H1 is de volgende release van SAC en staat gepland rond lente 2019. Wie op een Long-Term Servicing Channel (LTSC) zit, kan niet aan de slag met de nieuwe previewversie omdat Windows Server 2019 nog maar net verschenen is.

Wie graag aan de slag gaat met de nieuwste Windows Server 2019-versie, kan hier terecht voor de download. De ISO-versie (Server Core Edition) ondersteunt 18 talen. Wie de voorkeur geeft aan het VHDX-formaat, kan enkel proeven van de Engelse versie. De preview vervalt op 14 december 2018.