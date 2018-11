GroenLinks en VVD willen geen Chinese systemen bij politie en andere hulpdiensten

Wat GroenLinks en de VVD betreft, moet Nederland afzien van de plannen om het Chinese Hytera aan te kopen als vervanging van het huidige communicatiesysteem voor politie en andere hulpdiensten. Het tot nu toe gebruikte C2000-systeem is verouderd en aan vervanging toe. Maar de aanbesteding is wat de twee politieke partijen betreft niet goed verlopen.

Zowel GroenLinks als de VVD wijzen erop dat China zeer actief is als het aankomt op spionage. Gebruik maken van een Chinees communicatiesysteem werkt dat in de hand en maakt het Chinese spionnen erg gemakkelijk. Om die reden hadden volgens televisieprogramma Zembla de veiligheidsdiensten dan ook bezwaar tegen plannen van de overheid om het Chinese Hytera een opvolger te laten maken van het huidige C2000-systeem.

Chinese bedrijven uitsluiten

Hytera was het bedrijf met het beste bod in de aanbestedingsprocedure. Maar volgens GroenLinks en de VVD moet dat niet de doorslag geven. Belangrijke inkopen als deze zouden volgens Tweede Kamerleden van de twee partijen niet bij Chinese partijen moeten plaatsvinden.

Minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat in een statement weten dat hij op zijn hoede is. Het nieuwe systeem van Hytera is geen manier voor de Chinezen op te spioneren. Daar komt bij dat diverse onderzoekers naar de veiligheid van het systeem kijken en dat de minister in contact staat met de AIVD. Redenen om te breken met Hytera ziet de minister dan ook niet.

Geen 5G-netwerken

Er zijn al langer waarschuwingen voor dat Chinese bedrijven in opdracht van hun overheid achterdeurtjes inbouwen in software- en hardwaresystemen. Ze zijn wettelijk dan ook verplicht om mee te werken aan spionageverzoeken. Om die reden is in westerse landen als de Verenigde Staten en Australië dan ook besloten om Chinese bedrijven uit te sluiten bij de aanbestedingen voor de aanleg van 5G-netwerken.

Het risico is enerzijds dat de Chinese overheid via die 5G-netwerken eenvoudig belangrijke communicatie kan afluisteren en anderzijds dat de Chinezen de netwerken desgewenst plat kunnen leggen. Daarom zijn er ook in Nederland geluiden om onder meer Huawei en ZTE uit te sluiten van dit soort aanbestedingen.