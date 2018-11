‘Uitgaven ‘hyperscale’ datacenteroperators groeien fors; concurrentie nieuwelingen bijna onmogelijk’

De ‘hyperscale’ datacenteroperators hebben afgelopen kwartaal veel meer geld uitgegeven aan nieuwe infrastructuur dan een jaar geleden. Afgelopen kwartaal gaven ze gezamenlijk 26 miljard dollar uit aan die nieuwe infrastructuur – 53 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Dat stelt de Synergy Research Group in zijn nieuwste rapportage over uitgaven in hyperscale infrastructuur. Amazon Web Services, Google, Microsoft, Facebook en Apple zijn verreweg de grootste partijen op dit vlak. Het zijn allemaal ‘hyperscale operators’, ofwel grote internetbedrijven die over een eigen distributed infrastructuur beschikken. Die infrastructuur is eenvoudig op te schalen om aan de vraag tegemoet te komen, zonder dat daar extra fysieke ruimte voor nodig is.

Concurrentie bijna onmogelijk

Gecombineerd gaven de vijf bedrijven meer dan zeventig procent van al het geld dat in hyperscale ging zitten uit. Vooral Microsoft gaf meer uit, waar de andere vier bedrijven juist iets minder uitgaven dan een kwartaal daarvoor het geval was. Bedrijven als Alibaba, Baidu, JD en Tencent, evenals IBM en NTT Communications investeerden ook meer.

Hoofdonderzoeker John Dinsdale van Synergie vertelt dat de zaken goed gaan voor hyperscale bedrijven: “De afgelopen vier kwartalen is de jaarlijkse omzet met gemiddeld 24 procent gegroeid, en ze investeren ook een steeds groter percentage van de omzet in uitbreiding.” Mede daardoor is het vrijwel onmogelijk voor andere bedrijven om te concurreren met de grootste cloudaanbieders. “Er is een grote barrière te overkomen voor bedrijven die op betekenisvolle wijze willen concurreren met die hyperscale bedrijven.” Dat komt door de schaalgrootte “en er zijn maar een paar bedrijven die daaraan mee kunnen doen.”

Alle grote aanbieders breiden verder flink uit. Zo investeert Google meer dan een miljard dollar in nieuwe infrastructurele projecten in onder meer Singapore en Chili. Ook Amazon en andere aanbieders als Microsoft investeren fors in de opening van nieuwe faciliteiten en regio’s. Ondanks de investeringen van Google, is AWS nog de grootste publieke cloudaanbieder op dit moment, waar Microsoft in elke grote regio de nummer twee is – op de Asia Pacific na, waar Alibaba de nummer twee is.