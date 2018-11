‘Apple neemt Silk Labs over om lokale AI mogelijk te maken’

Apple wil kunstmatige intelligentie direct inbouwen in zijn apparaten. Als het daarin slaagt, is het niet meer nodig om de werklast van AI op een mobiel apparaat te verwerken in de cloud. Om daarin een stap voorwaarts te maken, neemt Apple nu een klein bedrijf, Silk Labs, over.

Dat meldt The Information vandaag op basis van bronnen binnen de twee bedrijven. Silk Labs staat het best bekend om een bewakingscamera die het wilde ontwikkelen en waar het een crowdfunding-actie voor organiseerde. De camera, die Sense moest heten, werd uiteindelijk geannuleerd en mensen die er geld in staken kregen dat terug. De onderliggende technologie is precies waar Apple interesse in heeft.

Deep learning on-device

Op de site van Silk Labs staat te lezen dat het “de krachtigste on-device deep learning engine op de markt” in ontwikkeling heeft. De on-device AI-software kan mensen, gezichten, obejcten en audio herkennen. Dat zijn allemaal functies die momenteel wel beschikbaar zijn op smartphones, maar waarvoor de nodige berekeningen in de cloud plaats vinden.

Silks oplossing past goed binnen mobiele en embedded chipsets die bijvoorbeeld in iOS-apparaten zitten. Apple en andere bedrijven brengen mobiele chips uit die over steeds meer geïntegreerde AI-mogelijkheden beschikken. Dat is vooral voor Apple, dat nadruk legt op de privacy van zijn gebruikers, een nuttige technologie.

AI lokaal uitvoeren

Silk Labs stelt ook dat het deep learning algoritmes ontwikkeld heeft die belangrijke visuele en audiodetails kunnen onderscheiden uit gewone videostreams. Die elementen kunnen dan in geanonimiseerde vorm naar de cloud. Op die manier kan AI lokaal zoveel mogelijk uitvoeren en de laatste beetjes op de cloud. Belangrijk in de technologie van Silk is ook de aandacht voor privacy en security, waar Apple ook veel aandacht aan besteedt.

Het is niet helemaal duidelijk wanneer Silk precies door Apple is overgenomen. Volgens The Information vond de overname eerder dit jaar al plaats en is er niet al te veel voor betaald. Het bedrijf heeft twaalf medewerkers en eerder zo’n 4 miljoen dollar aan investeringen opgehaald.