Siemens stapt aan boord van blockchain met nieuw energiemodel

Siemens is het nieuwste bedrijf dat aan boord van de blockchainwagen springt. Het bedrijf laat weten dat het van plan is om de technologie te gebruiken om innovatie naar de energiesector te brengen. Het delen van energie moet op die manier dus mogelijk zijn.

Momenteel verkeert het plan van Siemens nog in een experimentele fase. Het is van toepassing op twee divisies van het bedrijf: Energy Management en Power Generation Services. Daarmee hoopt het bedrijf een nieuwe manier te vinden om energie op te slaan en netwerken te beheren.

Nieuwe projecten

Naar eigen zeggen wil Siemens de “toekomst van blockchain-based transactieve energietoepassingen proactief vormen”. Daarom zoekt het dan ook naar nieuwe manieren om klanten de kans te geven hieraan deel te nemen en naar een zakelijk model rond de werking van “gedistribueerde energiesystemen, microgrids en financiering.”

Met blockchain werkende toepassingen en zakelijke modellen zullen volgens Siemens helpen de algehele efficiëntie van toekomstige energienetwerken helpen verbeteren. “Ook zullen ze helpen om nieuwe vormen van projectfinanciering mogelijk te maken”, schrijft het bedrijf in een statement.

30 procent efficiënter

Details over het project zijn schaars. Siemens stelt dat de oplossing in elk geval in samenwerking met de Energy Web Foundation ontwikkeld wordt. Blijkens een white paper van dat bedrijf heeft het een zelfgemaakte implementatie van ethereum, die gebruikt kan worden voor het systeem van Siemens.

Die oplossing zou tot dertig procent efficiënter zijn dan het systeem van etehereum zelf. De kans is echter groot dat die toegenomen efficiëntie ten koste gaat van de centralisatie van het systeem. Helemaal zeker is dat echter niet. Momenteel is er in elk geval veel onzekerheid over de werking van dit soort blockchain-systemen.