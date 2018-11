Massaal downloaden mailadressen via LinkedIn niet meer zomaar mogelijk

Voortaan is het niet meer mogelijk om de mailadressen van contactpersonen direct te exporteren vanuit LinkedIn. Tot dusverre was dat mogelijk voor bedrijven, recruiters en eigenlijk alle andere gebruikers van het zakelijke sociale netwerk. Maar vanaf nu kan dat niet meer, waarmee LinkedIn een belangrijke privacygerichte keuze maakt.

Gebruikers die zich tot dusverre nooit bewust waren van het feit dat hun mailadres zo eenvoudig gevonden kon worden door bedrijven, zullen daar ook geen mogelijke problemen meer mee krijgen. Spam zal daarmee ook tegengegaan worden. De lancering van deze nieuwe functie, die echter niet van te voren is aangekondigd, zal echter bij sommige bedrijven niet goed vallen.

Nu al actief

TechCrunch laat weten dat de functie vanaf nu al actief is. LinkedIn bevestigt dat nieuws middels een woordvoerder bij de site. Middels een nieuwe instelling, die standaard aan staat, is het niet meer automatisch toegestaan voor derden om je mailadres te downloaden. Gebruikers moeten daar voortaan dus een bewuste keuze voor maken.

“Het is een nieuwe instelling die onze leden meer controle over hun e-mailadres geeft”, stelt de woordvoerder. “Als je kijkt naar de instelling ‘Wie kan je mailadres downloaden’ kijkt, zal je zien dat er een nieuwe optie is toegevoegd, die standaard op de sterkste privacyinstelling staat. Leden kunnen ervoor kiezen die instelling te veranderen. Daarmee hebben ze controle over wie hun mailadres via een data-export kan downloaden.”

De meeste gebruikers zullen zich er niet bewust van zijn geweest dat het überhaupt mogelijk was om data op deze manier te downloaden. LinkedIn heeft dat enkel bekend gemaakt via de helpsectie op de site, maar nooit breed bekend gemaakt. Nu is dus zeker dat het mogelijk was, maar is de functie ook direct ingeperkt.

Je connecties kunnen overigens wel nog altijd je mailadres op je profiel vinden. Het is echter niet meer mogelijk om die snel te downloaden.