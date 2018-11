AWS voegt nieuwe AI-algoritmes toe aan SageMaker

Amazon Web Services (AWS) heeft zijn kunstmatige intelligentie (AI)-dienst SageMaker uitgebreid met nieuwe functies waarmee ontwikkelaars belangrijke aspecten van hun werk kunnen automatiseren. SageMaker werd vorig jaar geïntroduceerd om de hoeveelheid werk bij het maken van AI-algoritmes te verminderen.

De update breidt het aantal algoritmes uit. Zo heeft AWS een model toegevoegd dat verdachte IP-adressen kan detecteren en een implementatie van k-means clustering toegevoegd. K-means clustering is een methode die veel in AI-software gebruikt wordt om afbeeldingen en andere bestanden te sorteren op basis van hoeveel ze op elkaar lijken. Verder is er een algoritme genaamd Object2Vec toegevoegd, dat gebruikt kan worden voor taken als analyses van sentiment.

AWS integreert ook zijn Step Functions-dienst en het AirFlow open source-project in SageMaker. Beide diensten zijn gemaakt om het soort multistep datamanagement workflows dat veel gebruikt wordt in machine learning-projecten te automatiseren. De integratie moet AI-ontwikkelaars helpen bij het stroomlijnen van de aspecten van het werk dat veel tijd kost.

Een ontwikkelaar zou bijvoorbeeld Step Functions kunnen gebruiken om voorbeeld-records in een AWS-dienst te verzamelen en ze gebruiken om een AI-model in SageMaker te trainen, en dat model vervolgens kunnen deployen in de cloudomgeving van het bedrijf.

Werk vereenvoudigen

Twee andere verbeteringen die onthuld zijn, hebben te maken met het vereenvoudigen van het werk van gebruikers. De meest significante is een mogelijkheid genaamd SageMaker Search. Daarmee kunnen ontwikkelaars sneller door de code base van een project navigeren.

De zoekfunctie rolt samen met ondersteuning voor het populaire Git code-managementsysteem uit. Bedrijven kunnen nu SageMaker-projecten hosten in GitHub en in CodeCommit van AWS, wat ook gebouwd is op Git. Daarnaast kunnen de projecten gehost worden in eigen code repositories.

Tot slot werd een nieuwe versie van de Snowball Edge-appliance uitgerold dat een GPU aan boord bevat. Snowball Edge is een apparaat voor datatransport gericht op de enterprise-markt. Bedrijven kunnen het systeem voorzien van maximaal 50 TB aan informatie en het dan fysiek verzenden naar een AWS-datacentrum. De nieuwe versie met GPU is bedoeld voor video-analyses en machine learning.