Microsoft blokkeert opnieuw Windows 10-update op bepaalde pc’s na meer Intel-bugs

Microsoft kan maar niet op adem komen wat betreft de Windows 10 October 2018 Update. Na een rommelige start, het intrekken van de update en het opnieuw beschikbaar stellen, zijn alle problemen nog niet van de baan. Nu gooit Intel roet in het eten met zijn drivers.

Amper 24 uur nadat Microsoft de Windows 10 October 2018 Update opnieuw aanbood, verschenen er al drie bugs. Daarna blokkeerde Microsoft de update bij iedereen die gebruik maakt van iCloud op Windows 10 tot de synchronisatieproblemen van de baan zijn.

Nu moet Microsoft een nieuw conflict oplossen rond de Windows 10 October 2018 Update. Er zijn problemen met Intel schermdrivers sinds de introductie van de update. De drivers werden vlak voor de officiële introductie van de Windows 10-update vrijgegeven aan fabrikanten. Microsoft blokkeert daarom alle gebruikers die de driver hebben geïnstalleerd. Het werkt nauw samen met Intel om het probleem op te lossen om daarna de update opnieuw beschikbaar te stellen.

Driverprobleem

Het driverprobleem zorgt er namelijk voor dat audio van een monitor of tv, geconnecteerd via HDMI, USB-C of DisplayPort, niet meer zou werken. Om te weten of jij ook deze drivers op je computer hebt , klik je op het vergrootglas links onderaan en typ je Device Manager in. Selecteer het in de lijst, ga naar Display adapters en rechterklik op Intel HD Graphics. Kies daar Proporties en selecteer het Driver tabblad.

Indien je driverversie 24.20.100.6344 of 24.20.100.6345 hebt, dan is jouw systeem getroffen. Wie de update nog niet heeft geïnstalleerd, zal dat nu tijdelijk ook niet kunnen doen tot het probleem is opgelost. Heb je toch al de Windows 10 October 2018 Update binnen? Dan weet je ineens waarom het geluid niet werkt op een extern aangesloten scherm.

Het is nu wachten op een update van Intel om een driver uit te brengen die het probleem oplost. Pas daarna wordt de Windows 10 October 2018 Update opnieuw vrijgegeven voor hen.

Slordig parcours

Microsoft rolde de Windows 10 October 2018 Update eerder vorige week opnieuw uit, nadat het zich bij de initiële uitrol begin oktober genoodzaakt zag om de update tijdelijk weer in te trekken. Verschillende gebruikers werden geconfronteerd met verdwenen persoonlijke bestanden na het uitvoeren van de update.

Microsoft loste het probleem op, beloofde de verloren bestanden weer te herstellen en voelde zich na een maand testen zeker genoeg om de update opnieuw uit te rollen. Dat al zo snel nieuwe bugs optreden is op zich niet onbegrijpelijk vanwege de grote complexiteit en de vele bewegende delen waaruit een besturingssysteem is opgebouwd. Het doet wel vragen rijzen over Microsofts kwaliteitscontrole en vooral of het halfjaarlijkse updateritme dat het bedrijf sinds Windows 10 hanteert niet te snel is.

