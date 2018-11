Door aanhoudende prijsdaling bitcoin gaan mining bedrijven failliet

De waarde van bitcoin en andere cryptovaluta blijft dalen. Het gevolg daarvan is dat diverse cryptomining bedrijven ermee stoppen en faillissement aanvragen. Dat komt voornamelijk doordat bitcoin naarmate er meer van gemined is, minder makkelijk te verkrijgen is. Het is duurder en dat maakt het nu de waarde daalt financieel minder haalbaar.

Diverse cryptomining bedrijven geven er nu de brui aan. Dat komt doordat de waarde van onder meer de bitcoin zodanig gedaald is, dat het niet meer winstgevend is om de virtuele munteenheid te minen. Ter illustratie: waar de waarde van de munten een jaar geleden nog bijna 23.000 dollar per stuk bedroeg, is dat op moment van schrijven slechts 4.207 dollar.

Te duur

Het minen van onder meer bitcoin vereist veel processorkracht. Dat maakt het duur: niet alleen vanwege die processoren, maar ook vanwege de stroom die nodig is om ze te minen. Diverse bedrijven zijn er dan ook mee gestopt. Zo lezen we op Coindesk dat de Amerikaanse miner Giga Watt Inc. bankroet is.

Maar ook in andere landen zijn bedrijven getroffen. De South China Morning Post laat bijvoorbeeld weten dat het Chinese Suanlitou ermee stopt, nadat het de afgelopen tien dagen zijn elektriciteitsrekeningen niet meer kon betalen. Andere bedrijven die wel nog actief zijn, hebben bijvoorbeeld moeten bezuinigen op hun apparatuur.

Vicieuze cirkel

Zo zijn de Antminer S7 en Antminer S9 van Bitmain Technologies, evenals de Canaan Avalonminer 741 te duur om te gebruiken. Het gevolg daarvan is dat zowel Bitmain als Canaan een minder lucratieve beursgang zullen maken van verwacht. Beiden willen namelijk de Hong Kong Stock Exchange op, maar lijken daar niet het beste debuut te maken.

Bitcoin en ook andere cryptovaluta worden nu getroffen door de manier waarop ze werken. Doordat er minder gemined wordt, daalt de vraag naar de cryptovaluta. Daardoor daalt ook meteen de prijs, waardoor de vraag nog meer daalt. Zodoende zijn diverse van de meest populaire cryptovaluta in een vicieuze cirkel terecht gekomen.