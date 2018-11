Google brengt twee Firefox-achtige functies naar webbrowser Chrome

Het lijkt erop dat Google voor een aantal nieuwe functies rond de interface van webbrowser Chrome goed gekeken heeft naar concurrent Firefox. Nadat Chrome 69 een interface kreeg die enigszins leek op de oude Australis-interface van Firefox, werken de ontwikkelaars van Chrome er nu aan om twee andere Firefox-functies naar hun eigen browser te brengen.

Het gaat om de tabbladgroepen en de scrolbare tabbladbalk. Beide functies zijn nog in ontwikkeling en het is niet bekend wanneer ze precies klaar moeten zijn. De verwachting is dat het nog wel even kan duren, maar dat ontwikkelaars er actief aan werken is uiteraard bemoedigend.

Tabbladgroepen

De eerste van de twee nieuwe functies werd gespot door Chrome Story. Die blog zag dat er een Chrome issue tracker geopend was rond een functie die Tab Groups genoemd werd. De Google-medewerker die het probleem opende schreef niet heel veel over de manier waarop de functie werkt. Er werd enkel onthuld dat het een functie is waarbij “gebruikers tabbladen in visueel heel diverse groepen kan organiseren, ofwel losse tabbladen kan schikken op de verschillende taken.”

Die omschrijving is nogal vaag, maar doet denken aan een soortgelijke functie die in de loop van 2010 naar Firefox gebracht werd. Daarbij konden gebruikers honderden tabbladen onderbrengen onder groepen. Uiteindelijk werd de functie in 2015 verwijderd, omdat er weinig gebruik van werd gemaakt, om vervolgens in 2017 met de nieuwe Quantum-engine een terugkeer te maken.

Scrollen door tabbladen

Dan is er nog een andere functie die handig kan zijn voor gebruikers van Chrome die veel tabbladen open hebben. Om die aanklikbaar te maken, maakt Google de tabbladen nu steeds kleiner. Daardoor is het soms onmogelijk om te zien welk tabblad nou eigenlijk welke pagina is. Om daar iets aan te doen voerden onder meer Firefox en Edge al een functie toe waarbij gebruikers door hun tabbladen kunnen scrollen.

In de toekomst komt volgens de site Techdows ook zo’n functie naar Chrome. Peter Casting, een van de ontwikkelaars van Google Chrome, blijkt dat gezegd te hebben tegen een gebruiker op Reddit.