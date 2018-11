Facebook in hoger beroep tegen Britse boete van een half miljoen pond

Afgelopen oktober kreeg Facebook een boete van een half miljoen pond opgelegd door het Britse Information Commissioner’s Office (ICO). Dat was toen de hoogste boete die het kon opleggen. Nu blijkt dat Facebook hiertegen in beroep gaat.

Het sociale netwerk van Mark Zuckerberg kreeg de boete wegens zijn rol in het Cambridge Analytica schandaal. Facebook bleek immers de gegevens van 87 miljoen gebruikers niet goed beschermd te hebben, waardoor de firma ze kon verzamelen. Die informatie werd vervolgens gebruikt om kiezers in de Verenigde Staten in kaart te brengen. Omdat het schandaal plaatsvond voordat de GDPR van kracht werd, viel de boete relatief gezien mee. Maar toch is Facebook het er niet mee eens.

Hoger beroep

Facebook gaat namelijk in hoger beroep tegen de boete. Het bedrijf vindt namelijk dat de ICO geen bewijs heeft dat er ook Britse gebruikers getroffen werden door het lek. De boete zou om die reden niet gerechtvaardigd zijn. Dat is enigszins opmerkelijk, want toen het lek bekend werd gemaakt, leek het erop dat er minimaal één miljoen Britse gebruikers van Facebook getroffen waren.

Toch stelt Facebooks advocaat, Anna Benckert, tegenover de site ZDNet dat er geen bewijs voor is. “Het onderzoek van de ICO kwam voort uit de zorgen dat de data van Britse gebruikers wellicht ook betrokken waren bij Cambridge Analytica. Maar nu [heeft de ICO] bevestigd dat ze daar geen bewijs voor heeft”.

Omdat het oordeel volgens Facebook ook invloed heeft op de basisprincipes van hoe mensen informatie mogen delen op het internet, gaat het in beroep. “Onder de gedachtegang van de ICO, zouden mensen geen e-mails of berichten mogen forwarden, zonder dat ze toestemming van alle personen in de mailwisseling hebben”.

De onafhankelijke General Regulatory Chamber zal kijken naar het hoger beroep. Mocht Facebook het daar ook niet mee eens zijn, komt de zaak voor de Court of Appeal.