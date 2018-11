‘Het kost bots slechts seconden om desinformatie te verspreiden’

Bots op sociale media hebben volgens nieuw onderzoek van de Indiana University slechts een paar seconden nodig om desinformatie te verspreiden, meldt Ars Technica. De onderzoekers bestudeerden hiervoor tweets vlak na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Vlak na die verkiezingen zei president Donald Trump dat hij ook de popular vote had gewonnen, als 3 miljoen illegale immigranten niet gestemd hadden. Die leugen werd snel verspreid op sociale media, veel sneller nog dan het nieuws dat de verklaring ontkrachtte. De verspreiding werd voor een groot deel mogelijk gemaakt door bots op Twitter, aldus het onderzoek.

De onderzoekers bekeken 14 miljoen berichten die tussen mei 2016 en mei 2017 gedeeld werden op Twitter. Dat is de tijd waarin de eerste verkiezingen en de inauguratie van Trump plaatsvonden. Het kostte slechts zes procent van de Twitter-accounts die geïdentificeerd zijn als bots om 31 procent van “weinig betrouwbare” informatie te verspreiden op het sociale medium. Dit deden de bots in een tijdspanne van twee tot tien seconden.

Oorzaak

De reden dat die bots hier zo succesvol in zijn, is volgens mede-auteur van het onderzoek Filippo Menczer omdat mensen neigen meer aandacht te besteden aan dingen die populair lijken te zijn. Bots kunnen het laten lijken alsof iets populair is, of dat een mening door meer mensen gedeeld wordt dan eigenlijk het geval is.

“Mensen neigen meer vertrouwen te stoppen in berichten die vanuit veel mensen lijken te komen”, aldus Giovanni Luca Ciampaglia, mede-auteur van het onderzoek. “Bots misbruiken dit vertrouwen door berichten zo populair te laten lijken dat echte mensen misleid worden om de berichten voor hen te gaan verspreiden.”

Onderzoek van MIT, met een vergelijkbare uitkomst, stelt echter dat bots zowel accuraat nieuws als desinformatie sneller verspreiden en dit op een gelijkwaardig niveau doen. Mede-auteur Deb Roy stelde daarom dat de menselijke factor verantwoordelijk is voor het verspreiden van nepnieuws.

Influencers

Het onderzoek van de Indiana University legde daarom nadruk om de belangrijke rol die door zogenaamde “influencers” gespeeld wordt. Dat zijn beroemdheden en andere mensen met veel volgers op Twitter, die nepnieuws snel kunnen verspreiden via retweets. Menczer en zijn collega’s vonden bewijs van een type bots dat zich expres richt op influencers op Twitter. “Die mensen krijgen dan het idee dat veel mensen over dit artikel praten of het veel delen, waardoor het mogelijk delen of geloven.”

Menczer denkt dat er meer nodig gaat zijn dan slechts technische oplossingen om het probleem te laten verdwijnen. “We hebben regulaties en wetten nodig die sociale mediabedrijven dwingen om hun platformen te reguleren.”