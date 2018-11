Alphabet is van plan om DeepMind Health te verwikkelen in zijn Google Search-afdeling. Privacy-voorvechters laten zich als gevolg daarvan kritisch uit over het plan. DeepMind Health heeft namelijk toegang tot patiëntdossiers, meldt Bloomberg.

Voorvechters van databescherming zijn boos over het plan. Eerder beloofde Alphabet namelijk om DeepMind Health – wat gebruikmaakt van miljoenen aan Britse medische gegevens om ziektes te monitoren en de diagnostiseren – apart te houden van Google. Maar op die belofte komt het nu dus terug.

De bedoeling is dat de voordelen van DeepMind Health met de nauwere samenwerking sneller naar meer mensen wereldwijd moeten worden gebracht dan dat het zelfstandig zou kunnen doen. Google stelt dat het de data van patiënten afgeschermd houdt. De data wordt opgeslagen in een datacenter dat niet door Alphabet gerund wordt, en apart van alle andere data gehouden wordt. “De fusie zou deze opstelling niet veranderen zonder toestemming van de ziekenhuizen”, aldus Google.

Critici zijn echter bang dat het bedrijf later ook hier op terugkomt, en medische gegevens gaat linken aan zijn zoekmachine en Gmail-app. Dat zou volgens hen een groot privacyrisico opleveren. “Google zet patiëntgegevens om in geheim intellectueel eigendom, dat ervoor zorgt dat het behandelen van toekomstige patiënten erg duur wordt”, aldus Deborah Peel, het hoofd van Patient Privacy Rights in Amerika. “Bedrijven worden geleid door winst en Google Health draait helemaal om winst.”

Ziekenhuizen

Alphabet hoopt met de fusie om de investeringen van concurrenten in gezondheid te evenaren, stelt Jeff Becker, senior analyst bij Forrester Research. Apple richt zijn investeringen vooral op consumenten en verzekeraars, Amazon heeft bedrijven die medische verzekeringen voor werknemers aanbieden op het oog. Google wil op zijn beurt aan de slag met ziekenhuizen en dokters, aldus Becker.

De internetgigant heeft een vierjarig project met Novartis om contactlenzen die bloedsuikers meten voor diabetici stopgezet. Dat is volgens Becker een signaal dat het bedrijf minder interesse heeft in projecten die waarschijnlijk geen omzet opleveren. Het fuseren van DeepMind en Google Health is zakelijk gezien echter logisch. “DeepMind is een onderzoeksteam. Google is beter opgebouwd om gezonheidsapps te schalen en er geld mee te verdienen.”

Arthur Caplan, hoofd van medische ethiek bij de New York University School of Medicine, kan de koerswijziging tech-initiatieven wel schaden als het wantrouwen in Big Data-bedrijven veroorzaakt. Daarnaast laat het volgens hem zien dat er strengere regels voor privacy-problemen en -misbruik nodig zijn. “Ik wil grote gevolgen zien voor het schenden van privacy. Als er geen gevolgen aan zitten, is het niet nuttig.”