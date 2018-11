HPE Aruba heeft een nieuwe reeks draadloze access points en daarbij horende access switches onthuld. Het betreft 802.11ax IoT-ready access points. Daarnaast heeft het nieuwe innovaties op het gebied van beveiliging, slim powermanamgement en door AI aangedreven automation en service assurance.

De draadloze access points, de Aruba 510 Series, bieden ondersteuning voor de nieuwste wifi-standaard, en zijn volgens Aruba zelf de eerste die door de WiFi Alliance (WFA) gecertificeerd zijn voor de nieuwe WPA3- en Enhanced Open-beveiligingsstandaarden.

WPA3 geeft nieuwe functies die het beveiliging van het netwerk vereenvoudigen, robuustere authenticatie mogelijk moeten maken en versleuteling krachtiger moeten maken voor markten waarin met zeer gevoelige data wordt gewerkt. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld de overheid en de financiële dienstverlening.

De access points bevatten verder een integratie van Bluetooth 5 met geïntegreerde ZigBee-mogelijkheden. Daarmee is het mogelijk om 74 procent van de IoT-apparaten te ondersteunen. De draadloze technologieën komen samen in één access point, waardoor gebruikers volgens het bedrijf een krachtige, uitgebreide connectiviteit krijgen. Ook is het mogelijk om de kapitaal- en operationele uitgaven te verlagen, omdat een apart ZigBee-netwerk niet nodig is met de Aruba-infrastructuur met ZigBee-integratie.

De bijbehorende Aruba 2930M access switches bieden ondersteuning voor de 802.3bt-standaard voor een krachtigere PoE met maximaal 60 watt per poort. Dat is een vereiste voor sommige high-end 802.11ax access points, stelt het bedrijf.

Powermanagement

Daarnaast heeft Aruba innovaties op het gebied van powermanagement aangekondigd, waarmee het mogelijk wordt om bestaande investeringen in PoE-switches te behouden en het stroomverbruik van de access points buiten gebruikersuren te verlagen. De oplossingen heten Intelligent Power Monitoring, dat draait in Aruba Operating System (AOS) 8, en NetInsight Green AP, dat onderdeel is van de analytics- an assurance-oplossing.