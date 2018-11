Logitech en Plantronics geven geen gevolg aan overnamegesprekken

Logitech bevestigt de geruchten dat het in gesprek was met Plantronics rond een eventuele overname, maar zegt dat geen deal kon worden bereikt. Het Zwitserse bedrijf had volgens Reuters 2,2 miljard dollar over voor de overname.

Logitech staat vooral sterk in het consumentensegment met zijn toetsenborden, muizen, webcams en (gaming)headsets. Het bedrijf bedient evenwel ook het zakelijk segment met producten en toepassingen voor de kantooromgeving. Plantronics specialiseert zich in bluetooth-headsets en UC-hardware (Unified Communications), en had zo een belangrijke aanvulling kunnen betekenen voor het zakelijk portfolio van Logitech.

Zowel Logitech als Plantronics strijden op de zakelijke markt met grote concurrenten zoals Cisco, maar ook nieuwe aanbiedingen van Microsoft en Google zetten druk op de ketel. De realiteit vandaag is dat geen enkele speler de volledige geïntegreerde stack aanbiedt, maar de meesten hebben wel meer schaal en middelen dan beide bedrijven. Een overname van Plantronics zou Logitech de schaal en middelen opleveren om sterker te concurreren.

Gesprekken afgebroken

Hoewel bedrijven doorgaans niet reageren op overnamegeruchten, doet Logitech dat wel in overeenstemming met Zwitserse vereisten van openbaarmaking. Het bevestigt daarbij dat gesprekken over een mogelijke overname hebben plaatsgevonden, maar uiteindelijk zijn afgebroken. Logitech behoudt zich van verdere commentaar.

Ook Plantronics heeft uitzonderlijk op de geruchten gereageerd. “We hebben grote vooruitgang geboekt bij het voorbereiden van de onderneming op de volgende fase van winstgevende groei en we zijn zeer goed gepositioneerd om onze langetermijndoelstellingen te behalen, zoals blijkt uit onze sterke resultaten over het tweede kwartaal van 2019”, zegt Joe Burton, CEO van Plantronics. “Ik ben en blijf enorm optimistisch over de kansen die voor ons liggen, en met onze gericht strategie- en leiderschapsteam ben ik ervan overtuigd dat Plantronics op de lange termijn waarde zal creëren voor de aandeelhouders.

Logitech heeft op moment van schrijven een beurswaarde van 5,6 miljard dollar en Plantronics is ongeveer 2 miljard dollar waard. In juli rondde Plantronics nog de overname van collaborationspecialist Polycom af voor 2 miljard dollar, waardoor het naar eigen zeggen vandaag het breedste portfolio endpoints in Unified Communications and Collaboration (UCC) biedt.