Puppet-bestuurder denkt dat overname Red Hat door IBM mogelijk “rampzalig” wordt

Eerder dit jaar verraste IBM de techindustrie toen het liet weten open source-bedrijf Red Hat over te zullen nemen voor 34 miljard dollar. De overname is de grootste samenvoeging van twee bedrijven die zich bezighouden met software in de geschiedenis en de verwachting is dat IBM daarmee zijn cloudactiviteiten wil uitbreiden.

IBM zet er de afgelopen tijd flink op in om meer omzet te behalen uit zijn cloudactiviteiten. Momenteel verdient het nog altijd veel geld met on-premise infrastructuur. Maar niet iedereen is het eens met deze gedachte. Zo laat Nigel Kersten, de vicepresident van ecosystem engineering bij open-source firma Puppet, weten hieraan te twijfelen.

Niet voor de cloud

“Ik vind al het commentaar dat IBM hiermee een zet maakt in de cloud hilarisch”, aldus Kersten. “Gewoon omdat het volgens mij belachelijk is. Ik bedoel, Red Hat is overduidelijk relevanter in die wereld dan IBM en verricht heel veel goed werk, waaronder OpenShift, Kubernetes – en daarin is een duidelijke koppeling te zien. Maar ik zou Red Hat niet op hetzelfde niveau schalen als bijvoorbeeld GitHub, dat de ‘nieuwe wereldorde’ weet aan te trekken.”

Red Hat is volgens Kersten vooral “een RHEL [Red Hat Enterprise Linux]-plus-diensten bedrijf. Ze zijn heus wel klaar voor de toekomst, denk ik, maar houden zich desondanks nog altijd vooral bezig met besturingssystemen. En dat zullen ze nog een behoorlijk lange tijd zo blijven doen”. Red Hat heeft het dan ook graag over containers en zijn cloudactiviteiten, maar driekwart van zijn omzet komt voort uit de infrastructurele diensten.

Clash van culturen

Kersten denkt dan ook dat het wel meevalt met de focus van Red Hat op de cloud. “Alleen omdat je de naam cloud in de naam van Team Foundation Server plaatst, dan wil dat niet zeggen dan een cloudproduct is. En je kan omzet uit diensten niet blijven noteren als omzet uit de cloud”.

Desondanks denkt Kersten dat IBM mogelijk wel iets kan doen met Red Hat om zijn cloudactiviteiten te versterken. “Misschien geeft [IBM] wel een flinke zak geld aan Red Hat en nemen ze in essentie de cloudzaken over”. Zo denkt hij dat OpenShift bedrijfsvriendelijker gemaakt kan worden en dan goed kan concurreren met Pivotal Cloud Foundry. Maar ondanks de kansen, liggen er ook flinke risico’s.

Het personeel van Red Hat moet zich voorbereiden op een “clash van culturen”. Van een open-source cultuur, maakt dat immers een switch naar een groot en monolithisch bedrijf als IBM. “Ik kan me voorstellen dat het een rampzalige samenvoeging wordt.” Toch ziet Kersten ook daar kansen. IBM moet het vooral geleidelijk doen, zoals Google bij YouTube heeft gedaan.