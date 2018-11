Microsoft Azure-datacentra in Zuid-Afrika binnen paar weken live

Microsoft kondigde ruim een jaar geleden aan dat het twee nieuwe datacentra zou bouwen in Zuid-Afrika. Het ging om locaties in Johannesburg en in Kaapstad. Nu heeft Lionel Moyal, de Director of Commercial Partners bij het bedrijf in Zuid-Afrika, aangekondigd dat de datacentra binnen een paar weken live moeten gaan.

Er zijn achttien maanden verstreken, maar de datacentra zouden voor het einde van dit jaar live moeten zijn. De centra worden door Moyal “een cloud voor Afrika” genoemd. Ook zei hij dat “latency geen probleem meer gaat zijn”.

Moyal kondigde dit aan tijdens de Global Entrepreneurship Week 2018 in Zuid-Afrika, tegenover ondernemers en startups. Moyal moedigde werknemers aan om meer vaardigheden te ontwikkelen in de cloud, machine learning, AI, mobiele technologieën en ontwikkelaarstools. Hij verwacht namelijk om 112.000 IT-specifieke banen toe te voegen in Zuid-Afrika in 2022.

Concurrentie

Azure is niet de enige die zich op de Afrikaanse markt richt. AWS zei in oktober een datacenter te gaan maken in Kaapstad en IBM opende in 2016 al een eigen datacenter in Zuid-Afrika. Google heeft als enige grote cloudprovider nog geen Afrikaanse plannen, maar gezien de competitieve markt lijkt de kans groot dat het snel met eigen plannen komt.

Microsoft zelf kondigde eerder dit jaar ook plannen voor datacentra in andere landen aan. Het gaat om twee centra in Noorwegen, in Oslo en Stavanger. De datacentra moeten eind 2019 operationeel zijn, in eerste instantie alleen met Azure-aanbod. Later komt er ook ondersteuning voor Office 365 en Dynamics 365.

Ook zijn er geruchten over twee nieuwe centra in Duitsland, die ook gericht zijn op Azure-klanten van Microsoft. Door de nieuwe locaties wordt het mogelijk om de data in Duitsland te behouden. In het land gelden relatief strenge privacywetten. Waar de datacentra precies zouden komen, is onbekend.