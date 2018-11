CEO’s prijsvergelijkers in brandbrief: Google overtreedt nog altijd de mededingingsregels

Google kreeg in de loop van 2017 een boete van 2,42 miljard euro. Het bedrijf had zijn eigen prijsvergelijker voorrang gegeven op die van de concurrentie en dat mocht niet. Google moest wat aanpassingen maken, en deed dat. Maar nu stellen diverse concurrenten dat Google nog altijd niet aan de regels voldoet.

Google’s nieuwe mechanisme is gebaseerd op veilingprincipes. Concurrenten kunnen nu bieden tegen Google Shopping voor een hogere plek binnen de zoekresultaten. Dat is volgens de veertien platformen die geklaagd hebben bij EU-commissaris Margrethe Vestager echter geen passend of effectief mechanisme.

Machtsmisbruik Google

Een jaar geleden oordeelde de Europese Unie dat Google niet voldeed aan bepaalde concurrentieregels. Het bevoordeelde zijn eigen diensten op oneerlijke wijze. Daar moest snel verandering in komen. Maar nu klagen de ceo’s van veertien platformen, waaronder Idealo en PriceSpy dat “de schade voor concurrentie, consumenten en innovatie die voortkomt uit het illegale handelen van Google voortduurt.”

“Waar concurrenten het grootste deel van hun omzet moeten inzetten om te bieden, kost het Google Shopping helemaal niets. De biedingen van Google Shopping zijn betekenisloos, want ze gaan van de ene zak van Google naar de andere. De harde realiteit is dat dit biedingssysteem fundamenteel indruist tegen het concept van prijsvergelijkers (of elke andere vorm van verticaal zoeken).” Het blijft namelijk moeilijk voor bedrijven om op te bieden tegen Google Shopping.

De ceo’s vragen dan ook van de EU-commissaris om andere maatregelen te nemen. Google moet er wat de bedrijfsleiders van de veertien diensten andere principes op nahouden die meer in lijn zijn met het eerdere oordeel. Naast Idealo en PriceSpy, klaagden ook de CEO’s van Archeter-moins-cher.com, Comparado, Foundem, KuantoKusta, LionsHome, PriceRunner, RedBrain.com, Solute, StyleLounge, Vergelijk, Visual Meta en Yroo.