‘T-Mobile krijgt toestemming voor overname van Nederlandse tak Tele2’

Het begint erop te lijken dat T-Mobile toestemming krijgt van de Europese Commissie om de Nederlandse tak van Tele2 over te nemen. De Commissie zal naar verwachting op 30 november klaar zijn met zijn onderzoek naar de overname en vrij snel daarna laten weten of deze mag plaatsvinden.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van een aantal niet nader benoemde bronnen, bekend met het onderwerp. De Europese Commissie geeft volgens de bronnen zijn fiat aan de overname en legt geen nadere voorwaardes op. In sommige gevallen gebeurt dat wel en bepalen mededingingsautoriteiten dat het overnemende bedrijf bepaalde onderdelen moet afstoten.

Overnameplannen

Afgelopen december werd bekend gemaakt dat T-Mobile de Nederlandse tak van Tele2 wilde overnemen. Het had daar 190 miljoen euro voor over en zou Tele2 dan ook een aandeel van T-Mobile NL geven. De twee bedrijven wilden tot de overname overgaan om beter te kunnen concurreren met de andere twee aanbieders: KPN en VodafoneZiggo.

Vijf maanden geleden werd echter bekend gemaakt dat de Europese Commissie een onderzoek naar de overnameplannen geopend had. De vrees van de Commissie is dat als de Nederlandse markt inkrimpt en er nog maar drie spelers zijn met een eigen netwerk, dat slecht is voor de concurrentie. Het gevolg daarvan zijn gewoonlijk prijsstijgingen voor consumenten.

Goedkeuring onwaarschijnlijk?

Mocht er goedkeuring komen, is dat enigszins opmerkelijk. In 2015 werd een fusie van TeliaSonenera en Telenor afgeblazen nadat de Europese Commissie met voor de bedrijven te strenge voorwaarden kwam. Ook in dat geval viel het aantal providers met een eigen netwerk terug van vier naar drie.

Tegelijk heeft T-Mobile al enkele beloftes gedaan rond de fusie. Zo heeft het toegezegd dat het Tele2-abonnement met onbeperkt mobiel internet gewoon blijft bestaan. Ook zijn er bepaalde toezeggingen rond de uitrol van 5G. Wellicht is het die combinatie dat de Europese Commissie vertrouwen heeft en toch zijn fiat geeft.