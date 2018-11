Fujitsu en Blue Prism werken samen voor breed RPA-aanbod

Fujitsu gaat samenwerken met Blue Prism om bedrijven makkelijker toegang te bieden tot Robotic Process Automation (RPA). Fujitsu zal de RPA-implementaties van zijn klanten ondersteunen door zijn RPA-as-a-service, AI, clouddiensten en andere technologieën naar de RPA-software van Blue Prism te brengen.

RPA is de technologie die het mogelijk maakt om taken die mensen gewoonlijk uitvoeren te automatiseren. Gewoonlijk gaat het om software die bedrijven kan helpen geld te besparen en de efficiëntie te vergroten. Het wegnemen van monotone, repetitieve taken helpt ook de tevredenheid van personeel, en voorkomt vertragingen en menselijke fouten bij implementaties.

RPA-aanbod

Fujitsu biedt zijn eigen RPA-diensten aan als een as-a-service product. Dat product versterkt het nu door samen te werken met Blue Prism en de frameworks aan elkaar te koppelen. De planning, implementatie en werking van de projecten van klanten vindt plaats via de RPA-experts in de Fujitsu Global Delivery Centers (GDCs).

Op de GDCs werken momenteel al Blue Prism-architecteren, projectmanagers en ontwikkelaars. Daarnaast heeft Fujitsu uitgebreide ervaring met AI-projecten en werkt het met Blue Prism samen om AI-oplossingen te bieden die klanten in combinatie met het RPA-platform van Blue Prism kunnen uitrollen. Daaronder vallen onder meer intelligence chatbots, maar ook optische herkenning van tekens en andere soortgelijke zaken.

Gamechanger

In een statement laat Jan Bache, hoofd van het RPA Center of Excellence van Fujitsu EMEIA weten dat RPA een “gamechanger” kan zijn door de kostenbesparingen die bedrijven kunnen behalen. “Dat komt doordat het 24/7/365 kan werken, zonder dat er menselijke fouten plaatsvinden”. “Door onze band met Blue Prism te verdiepen, geven we onze grote zakelijke klanten toegang tot een schaalbaar en stabiel platform”, aldus Bache.

Verder stelt Martin Flood, Chief Revenu Officer van Blue Prism, dat zijn bedrijf nu “de voordelen van de toonaangevende RPA-software aan zakelijke klanten die transformationele verandering zoeken kan bieden”. De bedoeling is dat Fujitsu meer RPA-experts aanneemt in 2019.