Mimecast voegt dreigingsinformatie uit mail toe aan IBM QRadar

Mimecast, aanbieder van e-mail- en datasecurity, stelt zijn e-mailsecurityinformatie beschikbaar voor de threat intelligence-oplossing IBM QRadar. Daardoor krijgen teams die zich bezighouden met security beter inzicht in mogelijke kwetsbaarheden, actuele aanvallen en mogelijke bedreigingen via mail.

IBM QRadar groepeert en volgt bedreigingen, naarmate deze nieuw opkomen. Daardoor is het voor verschillende teams makkelijker om te bepalen welke dreiging de meeste aandacht verdient. Zo kunnen ze ook de impact van aanvallen beter inperken en snelle reageren op problemen.

Dreigingsinformatie uit e-mail

Dankzij Mimecast for IBM QRadar is ook dreigingsinformatie uit e-mail onderdeel van die scope. E-mail blijft een van de belangrijkste aanvalsvectoren voor cybercriminelen. De threat intelligence-oplossing van IBM zoekt een match tussen dreigingsdata uit e-mail met andere databronnen en helpt daarmee geavanceerde dreigingen te signaleren. Ook herkent de oplossing door de integratie afwijkend gedrag in e-mailverkeer.

Volgens Christine van Houten, Chief Strategie Officer van Mimecast, veranderen aanvalsmethoden snel. Ze worden steeds geavanceerder, maar ook doelgerichter en daardoor gevaarlijker. “Organisaties zoeken naar oplossingen voor de versterking van hun verdedigingsstrategie. Veel beveiligingsproducten werken echter in silo’s, en bieden daardoor nauwelijks zicht op het dreigingslandschap. Dat maakt het lastig inkomende bedreigingen te identificeren en te prioriteren.” Door Mimecast met IBM QRadar te integreren, is er voor gezamenlijke klanten de nodige zichtbaarheid.

Threat intelligence onmisbaar

De integratie van Mimecast met IBM QRadar is een strategische zet. Threat intelligence is uitgegroeid tot een onmisbaar securityinstrument voor organisaties. Dat was een belangrijke conclusie uit het onlangs door Mimecast vrijgegeven rapport ‘Threat Intelligence: Far-fetched Idea or Must-have Security Tactic?’.

Het rapport is opgesteld in samenwerking met de Cyber Resilience Think Tank, een denktank van vooraanstaande IT-influencers die hun kennis en expertise bundelen in strijd tegen cyberdreigingen. De denktank tipt organisaties onder andere hoe ze reeds aanwezige data effectiever kunnen inzetten voor securitydoeleinden. Ook geven de experts advies over de inzet van threat intelligence met een beperkt budget.