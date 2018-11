Amazon biedt zijn interne machine learning cursussen gratis aan

Amazon heeft gisteren alle machine learning cursussen die het intern aan zijn medewerkers aanbiedt gratis beschikbaar maakt voor iedereen. Het gaat om meer dan 45 uur aan materiaal, verspreid over dertig verschillende cursussen. De cursussen zijn gratis voor ontwikkelaars, datawetenschappers, dataplatformontwikkelaars en zakelijke professionals.

Dat vertelt Matt Wood, algemeen manager van deep learning en AI bij Amazon, in een statement. Elk van de cursussen begint “met de basis en bouwt daarop voort, met voorbeelden uit de echte wereld en laboratoria, waarmee ontwikkelaars machine learning kunnen verkennen door wat leuke problemen die we ook binnen Amazon hebben moeten oplossen.”

Machine learning

Volgens Wood gaat het onder meer om zaken als het optimaliseren van leveringsroutes en het voorspellen van nominaties voor prijzenceremonies. De cursussen demonstreren ook “hoe je van start kan gaan op een reeks AWS machine learning diensten, waaronder Amazon SageMaker, AWS DeepLens, Amazon Rekognition, Amazon Lex, Amazon Polly en Amazon Comprehend.”

Amazon laat weten dat het werkgevers ook wil helpen effectiever mensen in te huren. Daarom introduceert het nu ook een speciale certificering voor machine learning, die klanten voor de helft van de prijs kunnen krijgen. Middels die certificering zouden bedrijven sneller weten of iemand genoeg weet van machine learning. Dat past volgens Wood ook binnen vragen die hij regelmatig krijgt. “Klanten vragen me vaak: ‘hoe kan ik meer machine learning skills binnen onze teams krijgen’?”

De achterliggende gedachte van deze zet is volgens de site TechCrunch dat Amazon op deze manier ook wat nieuwe krachten weet te vinden. Het bedrijf heeft ook wat goodwill nodig, nadat personeelsleden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje opstapten uit de depots van het bedrijf, met de opmerking “we are not robots”.