AWS IoT SiteWise spoort problemen in productielijnen op

Amazon Web Services heeft een nieuwe Internet of Things (IoT) managed service aangekondigd voor dataverzameling op industrieel niveau. Dat laat het bedrijf weten tijdens de pre-re:Invent show die het deze week organiseert.

AWS IoT SiteWise is gericht op industriële middelen die sensoren gebruiken. De dienst maakt het mogelijk om dataverzamelingspunten te monitoren en problemen makkelijker op te sporen. Denk daarbij aan problemen als productiefouten of defecte machineonderdelen. Ook centraliseert AWS IoT SiteWise de data die verzameld wordt.

AWS IoT SiteWise

IoT SiteWise is momenteel enkel beschikbaar in een limited preview. De bedoeling is om de software via een gateway te verbinden aan de industriële middelen van een bedrijf. Die gateway verbindt de on-premise dataservers, verzamelt gegevens en verzendt die data naar de AWS Cloud.

De dienst IoT SiteWise kan gebruikt worden in combinatie met een AWS Snowball Edge gateway, maar ook geïnstalleerd worden op een industriële gateway van een derde partij die direct aan on-premise servers, waar sensorgegevens ook opgeslagen worden, gekoppeld is. De IoT SiteWise is overigens ook gelinkt aan AWS IoT Events. Dat is een nieuwe cloudgebaseerde, volledig beheerde IoT-dienst die problemen opspoort en snelle reacties mogelijk maakt.

“AWS IoT Events herkent gebeurtenissen binnen verschillende sensoren en identificeert op die manier operationele problemen”, aldus het bedrijf in een statement. In het geval van zo’n probleem, wordt het supportteam automatisch van de problemen op de hoogte gesteld. Zo kunnen ze snel opgelost worden.

AWS IoT Events en IoT SiteWise zijn momenteel beschikbaar in een previewmodus in US West, US East en EU-regio’s. De bedoeling is dat ze op korte termijn uitgerold worden naar meer regio’s. Het verloop van dat traject is uiteraard afhankelijk van de prestaties van de technologie zoals die er nu voor ligt.