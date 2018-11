Rackspace heeft zijn bestaande Disaster Recovery as a Service (DRaaS) uitgebreid voor on-premises-, colocatie- en multi-cloudomgevingen. Rackspace gebruikt Zerto’s DR-software om managed services voor alle aspecten van planning, toetsing en beheer van disaster recovery te leveren, met op maat gemaakte SLA’s.

Rackspace DRaaS voor Zerto geeft klanten volgens het bedrijf een kostenefficiënt alternatief voor traditionele DR-oplossingen, om downtime en service-onderbrekingen te helpen beperken. Het disaster recovery-proces wordt door het bedrijf beheerd, waardoor gebruikers zich op hun eigen core taken kunnen concentreren.

De DRaaS-oplossing is ontworpen om het recovery-proces te vereenvoudigen en te automatiseren. De oplossing biedt ondersteuning voor on-premises, multi-cloud en colocation workloads. Daarbij maakt het gebruik van het Zerto IT Resilience Platform om productie-applicaties eenvoudig te repliceren naar de cloud en professional services om disaster recovery-plannen te ontwerpen en uit te voeren.

Ook is er een geautomatiseerde recovery en continue back-up. Daardoor blijven gegevens veilig en kunnen ze snel en eenvoudig hersteld worden. De geavanceerde cusomization- en scalability-mogelijkheden bieden flexibiliteit om te kiezen voor RTO, RPO en testprocedures die voldoen aan de unieke eisen en behoeften.

Gat vullen

“We vullen een groot gat in de DRaaS-markt”, stelt Henry Tran, vicepresident en algemeen directeur van Managed Hosting en Colocation bij Rackspace. “De meeste IT-organisaties hebben behoefte aan effectieve en efficiënte DR-oplossingen om downtime te minimaliseren, compliance te behouden en hun reputatie te waarborgen. Slechts weinig organisaties hebben de tijd of middelen om het proces volgens de hoogste normen te managen en te auditen. Rackspace bevindt zich in een unieke positie, omdat het de enige DRaaS-provider is die zowel de taak van end-to-end disaster recovery management weg kan nemen, als klanten kan helpen bij het plannen van multi-cloud transformaties. Dit gaat verder dan business continuity en compliance.”