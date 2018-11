‘In 2024 al 1,5 miljard 5G-abonnementen in gebruik’

Ericsson, de Zweedse fabrikant van telecomapparatuur, denkt dat het aantal 5G-abonnementen in 2024 tot 1,5 miljard is gegroeid. Tegen die tijd zou ook zo’n 40 procent van de wereldbevolking op de een of andere manier toegang moeten hebben tot een 5G-netwerk.

Dat wil echter niet zeggen dat iedereen er ook daadwerkelijk gebruik van kan maken. Ericsson voorspelt er in 2024 zo’n 1,5 miljard 5G-abonnementen zijn. Dat is in totaal 17 procent van alle mobiele abonnementen die er op dit moment zijn. Dat is een ontwikkeling die met name reflectie vindt in de Verenigde Staten, Europa, Zuid-Korea, Japan en China.

5G-smartphones

Er is volgens Ericsson sprake van een sterk momentum op de wereldwijde 5G-markt. In de Verenigde Staten is begin oktober een 5G-internetdienst gelanceerd en hebben alle vier de grote mobiele providers aangekondigd dat ze eind 2018 of half 2019 eigen 5G-netwerken in gebruik willen nemen.

De eerste smartphones die ondersteuning bieden voor 5G-netwerken komen volgend jaar dan ook op de markt. Volgens Ericsson zullen dat er in elk geval zeven zijn, al is het goed mogelijk dat de komende tijd meer 5G-smartphones op de markt komen. Het bedrijf denkt dat naast Samsung, ook Oppo, ZTE, Motorola en LG met een 5G-smartphone komen.

LTE en IoT

In totaal zullen er eind 2018 5 miljard smartphoneabonnementen zijn denkt Ericsson. De gedachte is dat LTE nog altijd blijft groeien: in 2024 verwacht Ericsson in totaal 5,4 miljard LTE-abonnementen, die dan goed zijn voor zo’n 60 procent van het totaal. Ook verwacht de Zweedse fabrikant groei op het vlak van IoT.

De fabrikant denkt dat er in 2025 in totaal 4,1 miljard Internet-of-Things verbindingen zullen zijn. “Van de 4,1 miljard mobiele IoT-verbindingen die we in 2024 voorspellen, is Noordoost-Azië goed voor 2,7 miljard van die verbindingen”. Dat reflecteert dan ook de ambities en het formaat van de mobiele IoT-markt in die regio.