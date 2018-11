AWS Global Accelerator moet prestaties van workloads wereldwijd verbeteren

Amazon Web Services (AWS) heeft een nieuwe networkdienst aangekondigd die de mogelijkheid geeft om verkeer automatisch naar diverse regio’s te leiden. Het gaat om AWS Global Accelerator, meldt ZDNet.

De nieuwe dienst zou de beschikbaarheid en prestaties van de eindgebruikers van AWS-klanten moeten verbeteren. Het verkeer van gebruikers komt binnen op de Global Accelerator via de dichtsbijzijnde edge locatie. De accelerator leidt dat verkeer vervolgens naar de dichtsbijzijnde endpoint van een applicatie binnenin het wereldwijde AWS-netwerk. Bij de endpoint reageert de applicatie via het wereldwijde netwerk van AWS en bereikt het de gebruiker via de meest optimale endpoint.

Gebruikers worden naar een workload gestuurd op basis van hun geografische locatie, de gezondheid van de applicatie en andere opties die AWS-klanten zelf in kunnen stellen. Ook kent de nieuwe dienst statische Anycast IP-adressen toe.

Prijzen

Klanten betalen in Global Accelerator voor iedere accelerator die deployed wordt en voor het aantal verkeer in de dominantie richting dat door de accelerator stroomt. Het bedrijf verwacht dat klanten veelal een accelerator opzetten voor iedere applicatie. Complexere applicaties hebben er mogelijk meer nodig.

De Global Accelerator is beschikbaar in een aantal Amerikaanse staten, delen van Azië, Ierland en Frankfurt.

Transit Gateway

Amazon kondigde ook AWS Transit Gateway aan, waarmee het mogelijk moet worden om een hub-and-spoke netwerktopologie te maken. Gebruikers kunnen bestaande VPC’s, datacentra, remote kantoren en remote gataways verbinden met een Transit Gateway, met de volledige controle over netwerk-routing en -beveiliging.

Dit moet een manier zijn om de netwerkarchitectuur te vereenvoudigen, operational overhead te verminderen en externe verbindingen centraal te managen. Transit Gateways maken het ook mogelijk om bestaande edge-connectiviteit te versterken en het door een enkel ingress- of egress-punt te leiden.

Gebruikers kunnen maximaal 5.000 VPC’s hangen aan iedere gateway, die ieder maximaal 50 Gbits per seconde aan verkeer aan kan. De AWS VPN-connecties kunnen ook aan Transit Gateway gekoppeld worden.