Google voegt Istio toe aan zijn Kubernetes-platform

Google heeft Istio – een open source service mesh – toegevoegd aan zijn enterprise Kubernetes Engine-platform. Daarmee moeten ontwikkelaars hun microdiensten eenvoudiger kunnen managen, meldt Silicon Angle.

Kubernetes wordt gebruikt om meerdere clusters aan containers te maken, op zo’n manier dat ze betrouwbaar kunnen worden opgeschaald. Kubernetes is echter niet in staat om de microdiensten binnenin de containers te managen. Dat is wat Istio wel kan doen.

Istio laat ontwikkelaars de microdiensten eenvoudiger verbinden, managen en beveiligen, stellen Eric Brewer, vicepresident van infrastructuur bij Google Cloud, en Eyal Manor, vicepresident van engineering bij Google Cloud. Dit is belangrijk omdat microdiensten eigenlijk los gekoppelde componenten van apps zijn, wat betekent dat ze nieuwe complexheidsuitdagingen introduceren in het ontwikkelproces.

“Er zijn nu veel collecties aan diensten, er zit niet slechts een enkele dienst in enkele container waar Kubernetes mee bezig is geweest”, aldus Brewer. “Istio managed collecties aan diensten: het authenticeert een dienst naar een ander en kan load shifting mogelijk maken.”

Istio

Istio elimineert specifiek de noodzaak om de operationele mechanismen te bouwen die nodig zijn om microdiensten in de code van de applicatie te managen. In plaats daarvan zet het een verbonden laag op tussen de individuele modules, waardoor het hetzelfde doel heeft, zonder grote aanpassingen aan de code te maken.

Istio zelf wordt gemanaged door een set een programmeer-controls die de mogelijkheid bieden om een load balancer voor het distribueren van verkeer onder applicatie-componenten te configureren. Daarnaast heeft het een failover-functie om te helpen bij de recovery na problemen met apps. Verder is het mogelijk om exact aan te geven hoe data door het netwerk moet stromen. En het helpt bij het instellen en beheren van consistent beleid.

Istio wordt volgende maand in bèta beschikbaar op Google Kubernetes Engine. Daardoor wordt het mogelijk om een service mesh toe te voegen aan de bestaande clusters en meer telemetriedata over hen te verzamelen. Gebruikers kunnen dan ook de gezondheid van die clusters monitoren via signalen als verkeer en latency.