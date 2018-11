HPE Cloud Volumes krijgt Europees datacenter en containerondersteuning

Vandaag breidt HPE Cloud Volumes uit naar Europa met datacenters in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De service biedt ondersteuning voor containerplatformen waaronder Docker en Kubernetes, en is voortaan ook gecertificeerd voor kritische toepassingen binnen de gezondheidszorg.

HPE Cloud Volumes is een vreemde eend in de bijt bij HPE. HPE staat niet bekend om zijn Software-as-a-Service oplossingen of zijn cloud. Cloud Volumes is onderdeel van de Nimble Storage-overname in 2017. De dienst biedt block storage services aan applicaties die draaien op AWS of Azure. Google Cloud Platform wordt voorlopig nog niet ondersteund.

Een bedrijf dat cloud-gebaseerde compute resources gebruikt, kan zijn native cloud volumes bekijken in dezelfde console als ze nu al gebruiken. Het maakt gebruik van ExpressRoute op AWS en VNET op Azure.

Containerplatformen

HPE zet zwaar in op de hybrid cloud en breidt daarom zijn datacenters uit om meer cloudopslag op lokale plaatsen aan te bieden. Dit is cruciaal voor latency-gevoelige applicaties. Het breidt daarom in 2019 uit in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Europese klanten krijgen daarmee lokale datatoegang aan de beste prestaties beschikbaar.

HPE Cloud Volumes biedt verder ook ondersteuning voor de belangrijkste containerplatformen waaronder Docker en Kubernetes. Dit versnelt de ontwikkeling en testperiode van cloud-native apps en hybrid cloud workloads. De dienst kan vandaag in preview worden getest via deze link.

Tot slot heeft HPE Cloud Volumes de volledige SoC 2 Type 1 certificering op zak en is het HIPAA compliant voor klanten binnen de gezondheidszorg.

HPE GreenLake

Tijdens HPE Discover in Barcelona krijgen we te horen dat HPE Greenlake een succes is. HPE beheert vandaag 500 petabytes aan klantdata ‘as-a-Service’ met GreenLake Flex Capacity. Het platform biedt schaalvoordelen en eenvoudiger IT-beheer in een pay-per-use model on-premise.

HPE breidt nu ook de back-upfunctionaliteit uit met Veeam Software als onderdeel van zijn consumptiemodel. Hiermee wil HPE de drempel nog verder verlagen op vlak van databeveiliging. De nieuwe samenwerking is vanaf vandaag actief voor nieuwe en bestaande klanten.

Update 27/11 15u: Het Verenigd Koninkrijk krijgt als eerst HPE Cloud Volumes vanaf februari 2019. De rest van Europa komt in de loop van 2019 aan bod.

Gerelateerd: Commvault ondersteunt nieuwe HPE GreenLake backup-oplossing