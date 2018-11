Europese Commissie is akkoord met fusie T-Mobile en Tele2

Het was gisteren al de verwachting en nu is de kogel door de kerk: de Europese Commissie is akkoord met de fusie van de Nederlandse tak van T-Mobile en Tele2. Er zijn geen extra voorwaarden verbonden aan de toestemming. Vermoedelijk komt dat door bepaalde toezeggingen vanuit T-Mobile.

De afgelopen jaren stelde de Europese Commissie vaak strenge eisen aan fusies van telecomproviders. Vier zou een goed aantal zijn om concurrentie te stimuleren en ervoor te zorgen dat netwerken goed blijven en consumenten het beste aanbod genieten. Maar de Commissie lijkt daarop terug te komen. In dit geval verwacht de Europese Commissie niet dat consumenten duurder uit zullen zijn, of de dienstverlening minder hoogstaand is.

Grotere slagkracht

Vermoedelijk zal de fusie begin 2019 al afgerond zijn. T-Mobile telt 190 miljoen euro neer voor de Nederlandse activiteiten van Tele2. Daarnaast krijgt het moederbedrijf van Tele2 een kwart van de gefuseerde onderneming in handen. Voor Deutsche Telekom, dat eigenaar is van T-Mobiel Nederland, is er een aandeel van 75 procent.

Gezamenlijk denken de bedrijven beter te kunnen concurreren met de twee grootste spelers op de Nederlandse markt: KPN en VodafoneZiggo. De verwachting is dat de fusie van T-Mobile en Tele2 ervoor zorgt dat ze gezamenlijk meer slagkracht hebben en daardoor betere pakketten voor consumenten en bedrijven kunnen aanbieden.

Beter aanbod

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland, laat in een persbericht weten verheugd te zijn met het nieuws. “We kunnen nu onze gemaakte beloftes waarmaken op het gebied van een versnelde introductie van 5G en zorgen dat glasvezel beschikbaar komt. Daarnaast zullen we Unlimited mobiel internet tegen scherpe prijzen blijven aanbieden. Bovendien komt er meer contractvrijheid voor klanten. Ik kan niet wachten om te beginnen.”

Tot het moment van samengaan blijven de twee bedrijven concurrenten van elkaar. Wel ligt er focus op de integratie van T-Mobile en Tele2, waarbij het belang van klanten en personeelsleden voorop blijft staan.