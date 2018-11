Red Hat neemt hybride cloudbedrijf NooBaa over

Red Hat laat vandaag weten dat het de startup NooBaa overneemt. Dat bedrijf uit Boston houdt zich bezig met databeheer. Red Hat wil middels de overname zijn hybride cloudportfolio, dan van groot strategisch belang is, versterken.

Dat maakt Red Hat vandaag zelf bekend. De deal is kort nadat Red Hat zelf werd overgenomen door IBM aangekondigd. De sterke positie van Red Hat op de cloudmarkt is een van de voornaamste redenen waarom IBM het bedrijf überhaupt overnam en er maar liefst 34 miljard dollar voor over heeft.

Data overdragen

Hoeveel geld er met de overname van NooBaa gemoeid gaat is niet bekend. Wel weten we dat het een relatief klein bedrijf is, dat een softwareplatform aanbiedt. Dat platform moet de data van bedrijven ‘draagbaarder’ maken. Dat is uiteraard een van de essentiële elementen van een hybride cloudomgeving en dan vooral voor bedrijven die steeds meer overstappen op softwarecontainers.

Bedrijven gebruiken containers vaak om draagbare applicaties te bouwen die makkelijk tussen verschillende cloudplatformen kunnen bewegen. De data van die applicaties meenemen is soms nog een ingewikkelde taak. Dat komt omdat de manier waarop cloudplatformen data opslaan vaak erg uiteenloopt. Het migreren van data van het ene naar het andere platform is dan ook een intensief proces.

Minder werk

De software van NooBaa biedt een verenigde access layer voor de opslag, die werkt met Amazon Web Services, Microsoft Azure, de Google Cloud en Red Hats eigen Ceph Storage-oplossing. Gebruikers van hybride cloudapps kunnen hun verzoeken dus via NooBaa laten lopen en daardoor hoeven ze niet afzonderlijk interactie te hebben met elke dienst.

Het resultaat daarvan is dat ontwikkelaars minder werk hoeven te verrichten. Workloads tussen verschillende clouddiensten bewegen is gemakkelijker. Red Hat is van plan om dit platform te integreren in de Ceph Storage en het Red Hat OpenShift Container Storage aanbod.

In de FAQ voor de deal, hint Red Hat er ook naar dat de software van NooBaa uiteindelijk open-source zal zijn. “Red Hat heeft zijn toewijding aan het open-sourcen van de technologie die het overneemt laten zien en we zien geen reden om een verandering in deze aanpak te verwachten. Onze specifieke plannen en de tijdlijn hiervoor zullen we de komende maanden vaststellen.”