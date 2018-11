HPE InfoSight integreert diepere AI in Nimble Storage en 3PAR

HPE InfoSight wortelt zich dieper in Nimble Storage en 3PAR. Tegelijk lanceert HPE ook Memory-Driven Flash dat storage class memory (SCM) en non-volatile memory express (NVMe) combineert voor een lagere latency en hogere snelheden.

Op HPE Discover in Madrid krijgt AI-assistent InfoSight heel wat aandacht. Het moet volgens HPE de last wegnemen van infrastructuurbeheer en problemen voorspellen en voorkomen. Vandaag overtreft de AI voorspellende analytics tools die andere fabrikanten aanbieden. Het biedt sturing doorheen de infrastructure stack door klantomgevingen te optimaliseren en waar data het best kan worden geplaatst.

HPE lanceert ook een AI-gebaseerde resource planner om workloads te optimaliseren, rekening houdend met de beschikbare resources. Zo moet je niet langer meer gokken met een risico van onderbrekingen wanneer nieuwe workloads worden uitgerold.

Storage Class Memory

Performance insights voor HPE 3PAR maakt het eenvoudiger om fouten op te lossen dankzij machine learning. De tool vindt automatisch prestatieflessenhalzen. Deze dienst wordt enkel on-premise uitgerold en biedt HPE InfoSight op plaatsen met beperkte toegang tot de cloud.

Tot slot lanceert HPE Memory-Driven Flash die SCM met NVMe combineert. Het resultaat is een systeem dat volgens HPE een lagere latency heeft (tot 2x lager) en tot 50 procent sneller dan all-flash arrays met NVMe SSD’s. HPE 3PAR is het eerste enterprise storage platform dat SCM en NVMe combineert. HPE verwacht dat de verschuiving naar geheugengebaseerde architecturen de volgende generatie van innovatie zullen brengen. De opslag die gebruikt wordt is Intel Optane.

HPE Memory-Driven Flash is beschikbaar vanaf december voor HPE 3PAR als een eenvoudige, niet-disruptieve upgrade. HPE Nimble Storage komt pas vanaf 2019 aan de beurt.

