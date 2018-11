Accenture en Amazon Web Services breiden hun gezamenlijk zakelijk aanbod uit

Accenture en Amazon Web Services verdiepen hun zakelijk partnerschap met nieuwe diensten. Straks biedt men de diensten aan binnen de Accenture AWS Business Group. Het gaat onder meer om cloudmigratie- en blockchaindiensten.

De Accenture AWS Business Group werd drie jaar geleden opgericht en heeft momenteel 2.100 gecertificeerde AWS-professionals in dienst. 400 daarvan houden zich enkel bezig met het bouwen van cloudarchitecturen voor zakelijke klanten. Nu komt er echter meer nadruk te liggen op het infrastructure-as-a-service model van Accenture.

Innoveren in de cloud

“Alles wat we vandaag introduceren, draait om de manier waarop je innovatie kan stimuleren met de cloud”, aldus Chris Wegmann, de global managing director van AABG en Accenture’s AWS Business Group. Specifiek werden de volgende diensten geïntroduceerd:

Een nieuw AWS Applied Intelligence Center of Excellence in Seattle. Daar zal men industrie- en domeinspecifieke gebruikssituaties voor machine learning en kunstmatige intelligentie verwerken.

Een dienst met de naam LaunchPad, die klanten helpt om meer dan alleen kostenbesparingen te realiseren met de digitale transformatie.

Nog meer nieuwe tools, templates en industriespecifieke diensten die klanten moeten helpen om grote voordelen te behalen uit machine learning.

Blockchain Express, dat klanten helpt om met behulp van Accenture-diensten om binnen zes weken een blockchain-dienst op te zetten.

Het partnerschap met AWS past volgens Wegmann binnen “wat Accenture biedt als het aankomt op toegevoegde waarde en tools”. Cloudaanbieders bieden steeds meer van waarde, “waarmee wij meer focus kunnen leggen op het creëren van waarde en innovatie, in plaats van ons zorgen te moeten maken om de bits en bytes.”

Accenture werkt ook samen met andere cloudaanbieders, maar de samenwerking met Amazon is volgens Wegmann een bijzondere. “We bieden wellicht soortgelijke producten aan op andere platformen, maar dit is een aanbod dat we specifiek binnen ons partnerschap met AWS ontwikkeld hebben.”