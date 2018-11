Amazon Web Services zet nieuwe stap in de medische industrie

Tijdens de re:Invent cloudconferentie heeft Amazon Web Services een hele reeks nieuwe diensten gelanceerd. Ook nieuw is een dienst die zorgverleners toestaat om medische dossiers te analyseren, zodat ze de patiëntzorg kunnen verbeteren en kosten kunnen terugdringen.

Het nieuwe AWS-product is Amazon Comprehend Medical gedoopt en maakt gebruik van machine learning. Het is volgens AWS een “machine learning dienst die ontwikkelaars toestaat om ongestructureerde medische teksten te verwerken en informatie, waaronder diagnoses, behandelingen, doseringen, symptomen en meer te identificeren”.

Behandeling verbeteren

Amazon Comprehend Medical zou medische aandoeningen, anatomische termen, medicijnen, details van medische proeven, behandelingen en procedures uit een reeks verschillende documenten moeten kunnen identificeren. Met behulp van de kunstmatige intelligentie van AWS, kan ACM de documenten en foto’s analyseren en scannen op relevante gegevens die medische professionals vervolgens kunnen inzetten voor een goede medische behandeling.

In een blog schrijft AWS dat de meeste gegevens rond patiënten nog altijd als ongestructureerde tekst opgeslagen staan. Het gaat om aantekeningen, medicijnvoorschriften, transcripten van gesprekken, pathologische en radiologische rapporten en meer. “Deze informatie identificeren is een handmatig en tijdrovend proces”, aldus AWS.

Betere behandeling

Dat proces van verwerking vereist volgens het bedrijf momenteel nog goed getrainde medische experts, of ontwikkelaars die zelf code moeten schrijven om vervolgens te zoeken naar relevante informatie. In beide gevallen ligt er dan tijd bij iets anders dan het behandelen van een patiënt.

Om daar verandering in te brengen, komt AWS dan ook met deze technologie. ACM kan overigens ook de aantekeningen van artsen analyseren. Voor de lancering groen licht kreeg, is het platform al getest door het Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle. Dat zou geholpen hebben bij het identificeren van patiënten die wellicht deel zouden kunnen nemen aan experimenten rond nieuwe medicijnen.

Overigens is dit niet de enige stap die Amazon maakt in de medische industrie. Afgelopen juni nam het al de startup PillPack over. En het werkt samen met Berkshire Hathaway en JPMorgan Chase om gezondheidszorg aan te bieden.