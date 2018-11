Nutanix onthult nieuwe edge computing-dienst Xi IoT

Nutanix heeft een nieuwe edge computing-dienst onthuld. Het gaat om Xi IoT, dat onderdeel is van de Xi Cloud Services. Door core oplossingen te combineren met een gestroomlijnde aanpak, wordt complexiteit door Xi IoT verwijderd en versnelt het de implementatie, aldus het bedrijf.

Bij het huidige IoT-model worden grote hoeveelheden data van edge-apparaten teruggestuurd naar een centrale cloud voor verwerking. Volgens Nutanix beperkt dat gebruikers in het maken van real-time, uitvoerbare beslissingen op basis van edge intelligence.

Het Xi IoT-platform biedt echter lokale compute resources, machine inference en dataservices voor real-time verwerking aan de edge. De intelligent geanalyseerde data van gebruikers kan via Xi IoT Data Pipelines veilig verplaatst worden naar een publieke of private cloud naar keuze. Bovendien opereren zowel edge als core cloud-deployments op dezelfde data- en management-omgeving, waardoor er duidelijk zicht gehouden kan worden op de deployment.

Ook wordt het risico op security-inbreuken door menselijke fouten voorkomen, doordat Xi IoT automatische, zero-touch setup en management van edge-apparaten biedt. Gebruikers kunnen dankzij de geavanceerde infrastructuur en lifecycle-management-tool van Xi IoT platformonafhankelijk al hun edge-locaties beheren.

API’s

Voor ontwikkelaars is het mogelijk om een uitgebreide set aan populaire API’s in te richten om next-generation data science-applicaties in te zetten als container-apps of als functies. Die kunnen worden geïntegreerd in bestaande CI/CD-pipelines, waardoor het mogelijk is om wijzigingen vanaf een locatie door te voeren.

“Voor grote organisaties is een edge-strategie onmisbaar om connectiviteit van edge tot cloud te verenigen, om IoT-applicaties snel te ontwikkelen en om realtime analytics te bieden dichtbij de locatie waar de data wordt gegenereerd”, stelt Ashish Nadkarni, Group Vice President, Infrastructure Systems, Platforms and Technologies bij IDC. “Voor bedrijven die een concurrentievoordeel zoeken, kunnen oplossingen zoals Nutanix Xi IoT helpen om voorop te lopen en nieuwe kansen te ontdekken om hun organisatie te laten groeien.”