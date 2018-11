HPE neemt BlueData over om AI en analytics te boosten

Hewlett Packard Enterprise (HPE) heeft BlueData Software overgenomen. De startup maakt oplossingen waarmee het voor bedrijven eenvoudiger is om kunstmatige intelligentie (AI) en analytics-tools te gebruiken. De overeenkomst moet aan het einde van januari afgerond zijn, meldt Silicon Angle.

BlueData verkoopt een platform genaamd EPIC. EPIC moet de deployment van distributed data processing applications vereenvoudigen. In eerste instantie richtte het bedrijf zich alleen op analytics-software als Hadoop, maar heeft zijn mogelijkheden onlangs uitbreid naar machine learning-frameworks.

Het opzetten van dit soort workloads vereist speciale vaardigheden en kunnen flink wat tijd in beslag nemen bij een grootschalige deployment vanwege hun complexiteit. BlueData stelt dat EPIC het proces kan verkorten naar slechts een paar minuten. Het biedt vooraf geconfigureerde versies van populaire AI- en analytics-applicaties die in software containers zitten om de deployment te versnellen.

Software-containers maken het voor applicaties mogelijk om naadloos op verschillende soorten infrastructuren te draaien. Die functie gebruikt EPIC om bedrijven hun workloads op zowel on-premise-omgevingen als in de public cloud neer te zetten. Het platform biedt daarnaast automatiseringsmogelijkheden voor het afhandelen van dagelijkse taken. De combinatie van die functies laat klanten hun deployment-kosten terugbrengen met 75 procent, aldus BlueData zelf.

HPE

Het platform is een waardevolle toevoeging aan het portfolio van HPE. Het bedrijf focust zich onder meer op machine learning, analytics en containers, zeker in de context van het beter ondersteunen van het groeiende deel van enterprise-klanten dat hyride cloud-infrastructuren omarmt.

De bedoeling is dat EPIC geïntegreerd wordt in de Apollo-serverfamilie. Die serie bestaat uit machines die specifiek ontworpen zijn om analytics workloads en andere data-intensieve workloads te draaien. “Onze visie was om een infrastructuur software-platform te maken zoals VMware voor data-intensieve distributed applications”, aldus CEO Kumar Sreekanti van BlueData. Sreekanti vindt het erg goed om te zien dat het idee en de visie van zijn bedrijf onderdeel worden van een Silicon Valley-pionier als HPE.