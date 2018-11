GDPR-klacht tegen Google rond verzamelen locatiegegevens

Enkele Europese consumentenbonden hadden een klacht ingediend tegen Google. Het bedrijf zou manipulatieve technieken toepassen om de locatie van webgebruikers te volgen en die gebruiken voor het beter richten van advertenties. Het lijkt erop dat het een nieuwe GDPR-klacht is waar de internetgigant mee te maken krijgt.

De consumentenbonden stellen momenteel een klacht op in het kader van de General Data Protection Regulation (GDPR). Die nieuwe EU-wetgeving regelt de manier waarop bedrijven met consumentengegevens moeten omgaan en de rechten van consumenten. Boetes kunnen oplopen tot vier procent van de wereldwijde jaaromzet van bedrijven.

Alles weten

Onder de GDPR mogen bedrijven persoonlijke gegevens enkel verwerken als daar duidelijke, goed geïnformeerde en vrijwillig gegeven toestemming voor is. In hun klacht stellen de consumentenbonden dat Google daar geen duidelijke toestemming voor heeft gekregen. Google verzamelt de locatie van gebruikers door twee instellingen in alle Google-accounts: locatiegeschiedenis en web & app activiteit. Vooral voor gebruikers van een Android-smartphone is het moeilijk die zaken uit te schakelen.

“Google verwerkt ongelofelijk gedetailleerde en uitgebreide persoonlijke gegevens, zonder dat het daar de juiste wettelijke grondslagen voor heeft, en het verzamelt de gegevens door mensen te manipuleren”, aldus Gro Mette Moen, interimdirecteur van de Noorse consumentendienst. Maar het gaat verder:

“Als we onze telefoon bij ons hebben, neemt Google op waar we heen gaan, nauwkeurig tot de verdieping en de manier waarop we bewegen. Dat kan gecombineerd worden met andere informatie over ons, zoals wat we zoeken en welke websites we bezoeken. Zulke informatie kan het gebruiken om gericht te adverteren op momenten dat we daar het meest toegankelijk of kwetsbaar voor zijn”.

Zelf in de hand

Google stelt tegenover de site TechCrunch dat de locatiegeschiedenis standaard uitstaat. “Als het ingeschakeld staat, helpt het diensten zoals verkeersvoorspellingen, te verbeteren. Als je het tijdelijk pauzeert, maken we duidelijk dat – afhankelijk van je individuele telefoon en app-instellingen – we mogelijk nog altijd locatiegegevens verzamelen en gebruiken om je Google-ervaring te verbeteren.”

Het is niet de enige GDPR-gerelateerde klacht waar Google op dit moment mee te maken heeft. Het bedrijf kreeg in mei al te maken met een consumentenorganisatie die aangaf dat Google gebruikers geen keuze geeft als het aankomt op het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.