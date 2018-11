Nutanix speelt met Xi Cloud Services in op flexibele behoeftes van de multicloud

Nutanix heeft vandaag tijdens de NEXT-conferentie bekend gemaakt dat de Xi Cloud Services vanaf nu algemeen beschikbaar zijn. Het gaat om een reeks oplossingen die een uniforme infrastructuur moeten bouwen voor verschillende cloudomgevingen. IT-teams kunnen met de techniek makkelijker kiezen welke applicatie op welk platform het beste draait.

Het beste van publieke en private cloud-implementaties identificeren (en dat samenbrengen voor een naadloze ervaring) is moeilijk en leidt vaak tot infrastructuur-silo’s, verspreid over verschillende on-premise en publieke cloud-implementaties. Deze complexiteit dwingt bedrijven om te experimenteren met nieuwe workloads in publieke clouds, terwijl ze traditionele bedrijfsapplicaties in het private cloud-datacenter houden – zelfs wanneer die workloads efficiënter zouden draaien in de publieke cloud.

Xi Cloud Services

Met Xi Cloud Services maakt Nutanix het voor bedrijven eenvoudiger om cloud-services te integreren in hun multicloud-implementaties. Dit kan door hun Nutanix-omgeving native uit te breiden buiten de grenzen van een traditioneel datacenter, of door inzicht te verkrijgen in hun infrastructuurimplementaties op verschillende platforms om zo kosten te monitoren en compliance te verzekeren.

Xi Cloud Services bestaat op moment van lancering uit vijf verschillende oplossingen, die bedrijven moeten helpen de groeiende uitdagingen van het multicloud-tijdperk het hoofd te bieden. Het aanbod combineert de mogelijkheid om workflows te standaardiseren en operations in verschillende omgevingen af te stemmen, maar ook de mogelijkheid om de lijnen tussen clouds te vervagen. Hierdoor kunnen applicaties en data naadloos over meerdere clouds worden gebruikt.