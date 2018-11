Salesforce heeft opnieuw sterk kwartaal en overtreft verwachtingen analisten

Salesforce heeft opnieuw een sterk kwartaal gehad, meldt Silicon Angle. Als gevolg daarvan stelde het zijn omzetverwachting voor het fiscale jaar 2020 omhoog bij naar 16 miljard dollar. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 26 procent ten opzichte van een jaar eerder naar 3,39 miljard dollar.

Analisten hadden voor het afgelopen kwartaal een omzet van 3,37 miljard dollar verwacht. Ook de winst viel hoger uit dan verwacht. In het derde kwartaal van dit jaar werd een winst van 61 dollarcent per aandeel opgehaald, tegenover verwachtingen van 50 dollarcent per aandeel.

De verwachtingen van Salesforce voor het aankomende kwartaal lagen echter iets onder die van analisten. Daardoor daalde de aandelen in eerste instantie met 3 procent. Topmensen van het bedrijf legden echter uit dat de vergelijkingen met vierde kwartaal van 2017 misleidend zijn, omdat ze toen een ongebruikelijk groot aantal hernieuwde abonnementen hadden.

De verwachtingen voor het fiscale jaar van 2019 zijn echter hoog. Het bedrijf verwacht dan ongeveer 2,60 dollar winst per aandeel te maken, met een omzet tussen de 13,23 en 13,24 miljard dollar. In 2020 moet het bedrijf 16 miljard dollar aan omzet binnenhalen. In reactie op die cijfers stegen de aandelen met ruim 7 procent.

Op het goede pad

Mark Benioff, CEO van het bedrijf, zei dat AI-engine Einstein nu 4 miljard voorspellingen per dag doet. Volgens Ray Wang, oprichter en analist bij Constellation Research, is dat belangrijk voor de groei van het bedrijf. “De toekomst draait niet om CRM, maar om ervaringsmanagement en AI zorgt voor massa’s aan gepersonaliseerde journeys.”

MuleSoft, het integratieplatform dat Salesforce in de lente voor 6,5 miljard dollar overnam, heeft 128 miljoen dollar bijgedragen aan de omzet van het afgelopen kwartaal. Dat is weinig in vergelijking met de volledige omzet, maar Salesforce benadrukt dat Mulesoft een belangrijk strategisch gat vult in zijn productlijn, door het mogelijk te maken om te linken naar legacy-apps in de datacentra voor klanten.