HPE breidt ‘composable’ strategie uit met nieuwe functies

Op HPE Discover introduceert de serverspecialist de volgende fase in zijn ‘composable’ strategie. Het breidt zijn clouddiensten uit via een open hybrid cloud platform dat focust op composability. De geïntegreerde software stack geeft bedrijven de voordelen van public en private clouds.

Composable is een buzzword dat we heel veel op HPE Discover horen. Het gaat om een specifieke aanpak voor provisioning en het managen van zowel echte als virtuele hardware assets. Het overbrugt software en hardware door infrastructuur als code te gebruiken. Composable doorbreekt klassieke silo’s om applicaties te ontwikkelen en managen.

Deze applicatiecentrale aanpak heeft als doel om operationeel efficiënter te werken en intrastructuurkosten te drukken. Het biedt extra flexibiliteit bij veranderende resource benodigdheden. HPE heeft nu een volledige geïntegreerde software stack klaar. Hiermee kunnen bedrijven kiezen tussen talrijke public en private cloud met de snelheid, efficiëntie en schaal van public cloudproviders.

Software stack

HPE klopt zich meermaals op de borst dat hun nieuwe Composable Fabric op HPE ProLiant DL-servers drastisch klassieke datacenter netwerkconfiguraties vereenvoudigt. Het configureert namelijk zelf het netwerk en levert een dynamische workloadbalans. HPE claimt dat dankzij Composable Fabric prestaties tot 70 procent verhogen en over-provisioning ook tot 70 procent daalt.

De software stack wordt geleid door HPE InfoSight, de AI-assistent die predictive analytics biedt en continu leert om de omgeving te optimaliseren. Je krijgt ook intelligente data-inzichten. De Composable Fabric laat toe om zonder onderbreking te schalen over servers, racks en datacenters.

Tot slot wordt de stack gevoed door HPE OneView en HPE OneSphere. Die eerste doet software-defined infrastructure management en workflow automatisatie. Hierdoor kan het IT-departement private clouds bouwen en schalen in een mum van tijd. Het biedt ook een breed API-partnerecosysteem. OneSphere is de as-a-Service hybrid cloud managementoplossing over public en private clouds. Vanaf nu kan je ook bare-metal-as-a-service provisionen met de automatisatie van OneView.

