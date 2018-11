Amazon lanceert DeepRacer-auto voor trainen reinforcement learning modellen

Amazon heeft vandaag een zelfrijdende robotauto gelanceerd, waarmee mensen hun vaardigheden rond het ontwikkelen van reinforcement learning kunnen oefenen. De Amazon Web Services DeepRacer, zoals de kleine robotauto gedoopt is, kan ook meedoen aan races.

De AWS DeepRacer staat te boek als een “interessante en leuke manier om te beginnen met reinforcement learning”. Het gaat om een geavanceerde machine learning techniek die een andere aanpak hanteert ten aanzien van het trainen van modellen. Machines kunnen complex gedrag aanleren zonder dat er gelabelde trainingsdata nodig is.

Machine learning

Ontwikkelaars kunnen machine learning modellen trainen en tweaken in een online simulator. Vervolgens beschikken ze over de DeepRacer als testplatform voor de training. AWS toonde de auto’s tijdens de AWS re:Invent-conferentie in Las Vegas.

Het voertuig maakt gebruik van een Intel Atom-processor, een vier megapixelcamera met resolutie van 1080p, wifi, meerdere USB-ingangen en een batterij die tot twee uur mee kan. De Atom-processor draait verder het Ubuntu 16.04 LTS Robot Operating System en de Intel OpenVino computer vision toolkit.

DeepRacer-cloud

“AWS DeepRacer omvat een volledig ingestelde cloudomgeving die je kan gebruiken om je reinforcement learning modellen te trainen”, legt Amazon Chief Evangelist Jeff Barr in een blogpost uit. “Het benut de voordelen van de nieuwe Reinforcement Learning feature in Amazon SageMaker en omvat ook een 3D-simulatieomgeving, aangedreven door AWS RoboMaker.”

Ontwikkelaars kunnen hun autonome model zelf trainen in een reeks virtuele racebanen. Vervolgens kan de ontwikkelaar een virtuele evaluatie uitvoeren en indien gewenst de informatie naar de AWS DeepRacer-auto downloaden. De prestaties kunnen daarna in de echte wereld getest worden.

Racewedstrijd

Geinig aan deze release is dat Amazon ook de AWS DeepRacer League opgericht heeft. Dat is een competitie waarbij de eigenaren van voertuigen hun DeepRacer-auto’s het tegen elkaar op kunnen laten nemen in fysieke racebanen op AWS-evenementen wereldwijd. De winnaars mogen dan volgend jaar meedoen aan de AWS DeepRacer 2019 Championship Cup tijdens re:Invent 2019.

De AWS DeepRacer is nu in pre-order voor 249 dollar, levering vindt op 6 maart 2019 plaats.