Facebook breidt Today In-functie uit met lokaal nieuws

Facebook breidt zijn Today In functie uit. Gebruikers krijgen via de functie lokaal nieuws en lokale aankondigingen te zien. Tot dusverre was de functie beschikbaar in vierhonderd Amerikaanse steden, maar nu beginnen er ook proeven in Australië.

Dat meldt het sociale netwerk van CEO Mark Zuckerberg in een blogpost. Een van de redenen voor de uitbreiding ligt in het feit dat sommige mensen leven in wat als een “nieuwswoestijn” omschreven wordt en er nauwelijks lokaal nieuws is, of waar dat niet goed te vinden valt.

Breedgedragen behoefte

Facebook speelt met de functie in op een bredere behoefte. Vijftig procent van de mensen die recent meedeed aan een onderzoek van het sociale netwerk, gaf namelijk aan meer lokaal nieuws te willen zien op hun newsfeed. Het onderzoek liet zen dat mensen twee zaken graag meer op hun tijdlijn wilden: lokaal nieuws, bijvoorbeeld rond de gemeenteraad, misdaden of weersvoorspellingen en graag informatie die mensen zou helpen bij het maken van plannen. Denk daarbij aan de OV-tijden, wegwerkzaamheden en de openingstijden van restaurants en winkels.

Mensen die in een stad wonen waar de Today In-functie beschikbaar is, zien dat als een los tabblad naast de newsfeed. Ze kunnen kiezen daar te kijken naar het nieuws, maar krijgen ook de optie om in te stellen dat het lokale nieuws in hun reguliere tijdlijn te zien is.

Overheden en hulpdiensten

Ook werkt Facebook op dit moment samen met lokale overheden en hulpdiensten om belangrijke updates bij gebruikers te krijgen. De test omvatte tot dusverre slechts honderd overheden, maar het initiatief zou mensen kunnen helpen. Zo kunnen ze het inzetten om burgers te informeren over locaties waar natuurrampen plaatsvinden, files staan en andere zaken.

Facebook filtert het lokale nieuws om te voorkomen dat er nepnieuws in de tijdlijn verschijnt. Daarvoor zijn bepaalde filters actief, maar kijkt het ook naar clickbait.