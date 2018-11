‘Europese Commissie twijfelde over levensbatbaarheid Tele2’

Gisteren nam de Europese Commissie een enigszins opvallende beslissing. Het keurde de geplande fusie van T-Mobile met Tele2 goed. Daarmee zijn er straks nog maar drie netwerkaanbieders in Nederland met een eigen mobiel netwerk. Het lijkt erop dat de Europese Commissie zijn fiat gaf, omdat het twijfelde over de levensvatbaarheid en de concurrentiekracht van Tele2 in Nederland.

Dat meldt het Financieele Dagblad vandaag op basis van een hoge ambtenaar van de Europese Commissie, die bekend is met de materie. De Commissie twijfelde volgens de ambtenaar over de concurrentiekracht van Tele2. Het bedrijf kon niet goed mee met de concurrentie en dat maakte de levensvatbaarheid ervan klein.

Geen nieuw beleid

Precies die levensvatbaarheid was een van de argumenten die Tele2 zelf aandroeg om de overname door te laten gaan. Een van de topmensen van Tele2 stelde zelfs dat de kans klein was dat zijn bedrijf in Nederland kon blijven voortbestaan. De laatste jaren moest het al vele tientallen miljoenen euro’s toeleggen op de Nederlandse divisie.

De hoge ambtenaar stelt dat dit dan ook de reden was waarom de Europese Commissie de overname goedkeurde. De Europese Commissie ziet nog altijd het liefst minstens vier aanbieders met een eigen netwerk. Dat zorgt voor een goede balans van concurrentie en maakt dat consumenten genoeg keuze hebben, vaak een goed aanbod kunnen genieten en dat de kwaliteit van netwerken goed is.

Voorlopig zal er weinig veranderen door de fusie. Tele2 blijft voorlopig gewoon bestaan als merk en de abonnementen die zijn afgesloten bij Tele2 blijven onder dezelfde voorwaarden bestaan. De gedachte is wel om de gezamenlijke slagkracht te gebruiken om bijvoorbeeld sneller 5G-netwerken uit te rollen. Maar dat soort plannen zullen pas nadat de fusie is afgerond gerealiseerd worden, vermoedelijk in de eerste helft van 2019.