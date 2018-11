AWS lanceert Security Hub om beveiligingsproblemen te monitoren

Amazon Web Services heeft een nieuwe dienst voor het monitoren en prioriteiten stellen aan beveiligingsproblemen. Het gaat om de AWS Security Hub, meldt Silicon Angle. De dienst is ontworpen om gebruikers een allesomvattend beeld te geven van de staat van hun beveiliging in de clouddienst.

De dienst moet gebruikers ook helpen bij het controleren van hun compliance met standaarden en best practices uit de beveiligingsindustrie. Security Hub verzamelt data uit alle accounts, diensten en ondersteunde partners. Het idee is om zowel analyses van beveiligingstrends en de identificatie van beveiligingsproblemen met hoge prioriteiten te bieden.

“Security Hub vermindert de moeite die je moet nemen om beveiligingsbevindingen van verschillende accounts te verzamelen en een prioriteit te geven”, aldus Amazon. “De dienst gebruikt data via een standaard findings-format, waardoor je geen data hoeft om te zetten, wat veel tijd kost. Daarna correleert het bevindingen van diverse providers om de meest belangrijke bevindingen een hoge prioriteit te geven.”

Derde partijen

De Security Hub komt met ondersteuning voor beveiliging van derde partijen, waarvan veel zich al aangemeld hebben voor de dienst. Onder meer Trend Micro, McAfee, Check Point, Tenable en Sumo Logic ondersteunen de dienst al.

Volgens George Gerchow, CSO bij Sumo Logic, stuurt de dienst een sterk bericht uit naar de markt over de relevantie van en behoefte aan beveiligingsoplossingen die vechten tegen de huidige moderne beveiligingsdreigingen. Hij legt uit dat zijn bedrijf “Als een Security Hub launch partner kunnen we onze gezamenlijke klanten helpen bij het voltooien van de security response lifecycle, door analisten de rauwe data en een platform te geven die ze nodig hebben om risico’s en aanvallen te correleren, te onderzoeken en op te lossen.” Gerchow concludeert dat legacy SIEM- en on-premise-systemen de snelheid van innovatie in de cloud, containers, orchestration en serverless computing niet bij kunnen houden.