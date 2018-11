AWS brengt in samenwerking met VMware de cloud on-premise

AWS heeft hybride cloud-oplossingen omarmt. Het bedrijf heeft aangekondigd samen met VMware een aantal opties te lanceren om AWS naar het datacentrum te brengen, meldt TechCrunch. Het gaat om twee nieuwe producten die onderdeel zijn van Outposts.

Het is daarmee mogelijk om de clouddienst in een datacentrum te plaatsen met speciale hardware. Die hardware heeft hetzelfde ontwerp als dat Amazon gebruikt in zijn eigen datacentra.

Het gaat om twee variaties van Outposts: VMware Cloud on AWS Outposts en Outposts. De eerste variant gebruikt het VMware controlepaneel. De tweede optie laat gebruikers compute en opslag on-premise draaien met dezelfde API’s die gebruikt worden in de cloud van Amazon.

Lange samenwerking

De twee bedrijven werken al enige tijd samen om VMware naar de cloud van Amazon te brengen. Een deel van deze aankondiging draait dat echter om. De cloud komt nu namelijk on-premise om samen te werken met VMware. In beide gevallen verkoopt AWS echter de hardware, installeert het als dat nodig is en onderhoudt het zelfs voor de gebruiker.

Met de aankondiging voldoet Amazon aan het feit dat gebruikers zowel in de cloud als on-premise willen werken in de toekomst. Daarnaast breidt het de cloud-native-achtige visie van het bedrijf uit. Het bedrijf kondigde afgelopen maandag Transit Gateways aan, die ontworpen zijn om een enkele manier te bieden om netwerk-recources te managen, of ze nu in de cloud of on-premise zitten.

Nu brengt het bedrijf zijn cloud dus on-premise, wat Microsoft, Canonical, Oracle en andere concurrenten al enige tijd doen. De aankondiging van vandaag is alleen nog een openbare preview. Het daadwerkelijke product moet in de tweede helft van volgend jaar op de markt verschijnen.