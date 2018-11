Derde kwartaal van Box overtreft verwachtingen van analisten

Box heeft de verwachtingen van analisten overtroffen in het derde kwartaal van dit jaar. Het bedrijf zegt bovendien te verwachten in het vierde kwartaal voor het eerst winstgevend te zijn.

“Met een groei van ruim 40 procent in overeenkomsten die meer dan 100.000 dollar waard zijn en het feit dat onze add-on-producten gegroeid zijn naar ruim 80 procent van deze overeenkomsten, omarmen we onze kansen op de markt terwijl we aanhoudende positieve blik op groei op de lange termijn behouden”, aldus CFO Dylan Smith.

In het derde kwartaal had het bedrijf een verlies van 38,5 miljoen dollar, wat neerkomt op 28 dollarcent per aandeel. De omzet kwam uit op 155,9 miljoen dollar, wat 21 procent meer is dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee zijn de verwachtingen van analisten overtroffen. Die verwachtten een omzet van 154,6 miljoen dollar.

Tijdens dit kwartaal kondigde het bedrijf onder meer een uitbreiding van de samenwerking met Google aan. Een nieuwe integratie met G Suite moet gebruikers Google Docs, Sheets en Slides laten maken en aanpassen, zonder Box te hoeven verlaten. In de documenten kan ook samengewerkt worden. Een vergelijkbare integratie werd toen ook aangekondigd tussen Box en Google Hangouts Chat.

Toekomst

Voor het vierde kwartaal verwachten analisten een verlies van 2 dollarcent per aandeel op een omzet van 164,25 miljoen dollar. Box zei tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers echter dat het een omzet tussen de 163,5 en 164,5 miljoen dollar verwacht. Ook denkt het bedrijf dan winst te maken, die uit zou komen tussen de 2 en 3 dollarcent per aandeel.

Voor het volledige jaar verwacht het bedrijf dat de omzet uitkomt op 608,2 tot 609,2 miljoen dollar. Het nettoverlies zou uitkomen op 15 tot 16 dollarcent per aandeel. Analisten verwachten een omzet van 607,52 miljoen dollar en een nettoverlies van 18 dollarcent per aandeel.