Thales voegt zich bij Cyberveilig Nederland en werkt aan digitaal veilige samenleving

Thales, specialist in cybersecurity en databeveiligingsoplossingen voor kritieke informatiesystemen, heeft zich aangesloten bij de brancheorganisatie Cyberveilig Nederland. Een van de voornaamste doelen van deze organisatie is het vergroten van de digitale weerbaarheid van de Nederlandse samenleving.

Dat laat Thales vandaag in een persbericht weten. Naast het vergroten van de digitale weerbaarheid van Nederland, wil Cyberveilig Nederland ook de kwaliteit en transparantie binnen de nog altijd groeiende cybersecurity branche vergroten. Dat moet ook wel, want Nederland loopt voorop als het aankomt op internettoegang.

Cybersecurity als kans

In Nederland heeft 97,1 procent van de bevolking toegang tot het internet. Dat biedt economische en maatschappelijke voordelen, maar ook risico’s. Het aantal mensen dat als leek toegang heeft tot het internet en zich niet of nauwelijks bewust is van goede securitymaatregelen is immers groot.

Om die reden wil Thales dan ook graag samen met Cyberveilig Nederland zoveel mogelijk aandacht besten aan cybersecurity. Alleen zo kunnen mensen blijven vertrouwen op hun informatie en hun informatiesystemen. De gedachte is overigens dat cyberveiligheid ook een kans biedt voor bedrijven om op in te spelen.

Grotere bewustwording

De afgelopen jaren zijn er volgens Petra Oldemgarm, directeur Cyberveilig Nederland, dan ook heel wat grote cyberaanvallen geweest. Die zorgen er in elk geval voor dat bedrijven bewuster bezig zijn met de kwetsbaarheden van hun digitale infrastructuur. Het resultaat daarvan is een toegenomen vraag naar cybersecurity dienstverlening. “Organisaties hebben de keuze uit een groot aantal beveiligingsdiensten en vinden het vaak lastig om een goede selectie te maken. Meer transparantie en een sterk kwaliteitskeurmerk kunnen hen daarbij helpen,” aldus Oldengarm.

Ook Thales ziet hier kansen in, onder meer om samen te werken met verschillende partijen en zo elkaar te versterken. Dat vertelt Fokke Dijksma, Cybersecurity Consultancy Lead bij Thales. “De branchevereniging is een volwaardige gesprekspartner voor onder meer de overheid en vertegenwoordigers daarvan, zoals het Nationaal Cybersecurity Centrum. Door de handen ineen te slaan werken we samen aan het vergroten van de digitale weerbaarheid van onze samenleving.”