Grote Office 365-redesign start met nieuwe icoontjes

Microsoft stopt de pictogrammen van zijn Office-applicaties voor het eerst in vijf jaar in een nieuw jasje. De nieuwe icoontjes zijn onderdeel van een bredere redesign die het bedrijf doorheen Office 365 doorvoert.

Volgens Microsoft zijn de nieuwe icoontjes moderner en eenvoudiger, zodat ze beter tot hun recht komen op de verschillende platformen waarop de apps vandaag beschikbaar zijn. Office kent zijn thuis op Windows, Mac, Android en iOS. Microsoft bouwt al enige tijd aan een gemeenschappelijke basiscode om snelle maandelijkse updates naar alle platformen te duwen.

“Office transformeert in een samenwerkingspakket waarmee je in realtime vanaf vrijwel elk apparaat kunt samenwerken. We hebben onze tools geïnjecteerd met krachtige AI […] We hebben ook compleet nieuwe apps aan de suite toegevoegd, zoals onze AI-aangedreven vergader- en chatservice Microsoft Teams”, schrijft Jon Friedman, die het Office-designteam leidt, in een blogpost. “Als signaal aan onze klanten hebben we onze Office-pictogrammen vernieuwd om deze belangrijke productwijzigingen te weerspiegelen.”

Nieuw maar vertrouwd

De nieuwe icoontjes houden vast aan het gekende kleurenpallet, maar leggen minder nadruk op de bijhorende letter. Het tweelagig ontwerp laat volgens Friedman toe om letter en symbool desgewenst van elkaar los te trekken. “Hierdoor kunnen we de vertrouwdheid behouden en tegelijkertijd de eenvoud binnen de app benadrukken”, legt de designer uit.

De belangrijkste opdracht voor het team van Friedman was om nieuwe pictogrammen te creëren die tegelijk vernieuwend en vertrouwd aanvoelen voor de miljoenen Office-gebruikers. “We wilden een visuele taal die emotioneel resoneert tussen generaties, werkt op verschillende platformen en apparaten, en de kinetische aard van hedendaagse productiviteit weerspiegelt.”

De nieuwe icoontjes worden in de komende maanden uitgerold en passen binnen Microsofts bredere inspanningen om het Fluent Design in Windows 10 en Office te introduceren. Eerder knipte het ook al door het Office-lint om de interface van de Office-apps te vereenvoudigen.