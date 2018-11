Palo Alto Networks lanceert volgend jaar firewall specifiek voor 5G-netwerken

De komst van 5G-netwerken biedt een boel voordelen. Ze zijn veel sneller dan de 4G-netwerken van nu en de netwerkvertragingen liggen flink lager. Maar deze voordelen brengen ook nadelen met zich mee. Vandaar dat Palo Alto Networks een nieuwe generatie firewall in ontwikkeling heeft.

Die nieuwe firewall van Palo Alto Networks moet in de loop van februari beschikbaar zijn. Dat vertelde CEO Nikesh Arora tijdens een conference call rond de resultaten van zijn bedrijf het afgelopen kwartaal. Tijdens dat gesprek met aandeelhouders en investeerders, vertelde hij druk te zijn met de lancering van een nieuw product.

5G-firewall

Palo Alto Networks omschrijft de firewall als een compleet nieuw product. Het is de bedoeling om meer focus te leggen op 5G en daarin te investeren als manier om in de toekomst groei te behalen. De clouddiensten waar Palo Alto Networks mee samenwerkt “zijn bezig met een grote mobiele infrastructuurtransitie van 4G naar 5G. Wij kondigen een nieuwe generatie superschaal firewall aan, die specifiek ontwikkeld is voor dienstverleners met hun hoge verkeer”.

Het is nog niet helemaal duidelijk welke entiteit uiteindelijk verantwoordelijk is voor de veiligheid van de netwerken. Toch hinten bepaalde opmerkingen van vicepresident van productmarketing Janet Matsuda al naar wat het zal zijn: “de dienstverleners zullen het moeten regelen”. Matsusa trok de vergelijking met een cloudmodel; cloudproviders zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van de infrastructuur en klanten voor hun eigen data.

In de wereld van 5G zullen de telecomaanbieders verantwoordelijk zijn voor een basislaag van veiligheid. Het platform van het bedrijf zal partners dan ook helpen een veilig 5G-ecosysteem te ontwikkelen. Palo Alto Networks zal de firewall aanbieden net als zijn andere producten. Er komt een licentie voor de firewall en de bijbehorende hardware en software.

Kwartaalcijfers

Palo Alto Networks boekte afgelopen fiscaal kwartaal een nettoverlies van 38,3 miljoen dollar. Dat op een omzet van 656 miljoen dollar. De omzet is flink gegroeid: met 31 procent ten opzichte van een jaar geleden. Verwacht werd een omzet van 631,9 miljoen dollar. Voorspeld voor het volgende kwartaal staat een omzet van tussen de 675 en 685 miljoen dollar.